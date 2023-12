Procon de Poços de Caldas alerta sobre golpe do boleto falso

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Prático, geralmente aceito e com baixo custo de cobrança, o boleto bancário é uma das formas de pagamento mais utilizadas no Brasil. No entanto, essa praticidade também o torna alvo de golpes, sendo o mais comum o conhecido “Golpe do Boleto Falso”. O Procon de Poços de Caldas alerta para a crescente incidência desse tipo de fraude e oferece dicas importantes para evitar esse golpe.

Como Funciona o Golpe do Boleto Falso

Ao realizar uma compra e escolher o pagamento por boleto, o consumidor pode se tornar alvo de golpistas que, mediante programas remotos, alteram as informações do boleto original. O boleto falso é então enviado ao consumidor por e-mail, SMS ou aplicativo de mensagens, muitas vezes acompanhado de mensagens alarmantes e urgentes. O fraudador pode passar por um falso anunciante, um serviço conhecido ou até pela mesma instituição bancária do consumidor.

Modalidades do Golpe

Falso Anunciante: Os golpistas oferecem produtos ou serviços inexistentes, cobrando por algo que nunca será entregue.

Serviço Conhecido: O boleto falso pode se assemelhar a contas legítimas, como as de telefone, TV por assinatura ou celular.

Instituição Bancária: Os fraudadores passam pelo banco do consumidor, oferecendo descontos, negociando dívidas ou serviços.

Consequências do Pagamento do Boleto Falso

Ao efetuar o pagamento do boleto falso, o valor da transação é direcionado para a conta do fraudador, resultando na não quitação da dívida original. Portanto, é crucial que os consumidores tenham consciência de como identificar e se proteger contra esse tipo de golpe.

Dicas para Reconhecer um Boleto Falso

Observe detalhes: Preste atenção aos detalhes do boleto, especialmente se ele chegar próximo às datas comemorativas, onde há um maior volume de transações.

Verifique a Origem: Desconfie de boletos recebidos por redes sociais, aplicativos de mensagens ou SMS. Se chegar via e-mail, faça uma análise cuidadosa.

Confira os Dados: Ao abrir o boleto, verifique se os dados do beneficiário estão corretos. Compare cada campo com as informações reais da compra.

Linha Digitável: Confira a linha digitável, especialmente os três primeiros números que correspondem ao banco emissor. Qualquer diferença pode indicar fraude.

Emita Boletos pelo Site Oficial: Em caso de dúvida, emita os boletos, diretamente pelo site oficial do banco ou empresa que está realizando uma cobrança, preferencialmente em formato PDF.

Para a coordenadora do Procon, Fernanda Soares, com o aumento da sofisticação dos golpes, é fundamental que os consumidores estejam alerta e adotem práticas seguras ao realizar pagamentos por boleto. O Procon de Poços de Caldas reforça a importância de seguir as orientações acima para evitar cair no Golpe do Boleto Falso e garantir a segurança das transações financeiras.

SERVIÇO:

Endereço: Rua Pernambuco, 562 – Centro – 37701-021

Horário de atendimento presencial: 08h às 18h de segunda a sexta-feira

Retirada de senha para atendimento presencial: 08h às 17h

Atendimento eletrônico: https://eouve.com.br/

Telefones: 3697-2385 / 3697-2260