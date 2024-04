Prefeitura divulga programação da Festa do Trabalhador

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Festa do Trabalhador acontece na próxima quarta, (1º), nos parques Municipal e Ecológico, na zona sul. A programação oficial com as atrações musicais e também esportivas, foi divulgada na manhã de hoje, após reunião com a comissão organizadora e instituições que apoiam o evento.

No Parque Municipal, as atrações têm início às 9h, com aulão de Funcional, seguido por aula de ritmos. As atrações musicais começam às 13h, com o som sertanejo de Jéssica Mendes, seguida pelo Tributo a Sandy e Jr com o Projeto Imortal e encerrando às 17h com a dupla Giovanni e Denilson. Os intervalos entre as atrações serão animados pelo DJ Chocolate.

Já no Parque Ecológico, a festa tem início às 10h, com aula de Funcional e alongamento, seguida por um aulão de Ritmos, aquecendo o público para as atrações musicais que têm início às 13:30h, com o som eclético de Vanessa Costa, seguida pelo sertanejo de João Guilherme, às 15h. Os intervalos contam com animação do DJ Rogério Santo a partir do meio-dia.

Nos dois locais, haverá brinquedos infláveis (tobogã, centopeia e castelo pula-pula). A criançada poderá se divertir ainda na cama elástica e se deliciar com algodão-doce. A festa conta ainda com barracas para orientação a respeito da dengue, com profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e também do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, além de distribuição de mudas de árvores frutíferas e ornamentais pela equipe do Horto Municipal.

A Praça de Alimentação fica a cargo de entidades assistenciais e esportivas selecionadas por meio de Chamada Pública, assim como os stands das cervejarias locais. Como nos anos anteriores, fica proibida a entrada com cooler e materiais perfurocortantes, havendo revista na entrada da festa. A segurança no local tem o apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, além de equipe contratada especialmente para os eventos.

A entrada para a festa no Parque Municipal acontece pela rua Senador Salgado Filho, em frente ao Country Club, que ficará fechada para trânsito de veículos, a fim de assegurar um acesso tranquilo ao local da festa. A interdição acontece de 7h às 19h.

A organização da Festa do Trabalhador envolve as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), Turismo; Esportes e Lazer; Defesa Social; Cultura; Saúde; Serviços Públicos; Promoção Social; Obras; Comunicação Social; DMAE; DME; Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Confira a programação da Festa do Trabalhador 2024:

-Parque Municipal

09h – Funcional para Todos – Prof.ª Erika

10h – Ritmos – Isabella Andriolli

11h – Aulão Ritmos – Vinícius

13h – Jéssica Mendes

15h – Projeto imortal (Tributo a Sandy e Júnior)

17h – Giovani & Denilson

*Intervalos com DJ Chocolate a partir das 12h00

-Parque Ecológico

10h – Projeto Felicidade – funcional/ Alongamento – Prof.ª Carina

11h – Isabella de Cássia – Aulão Ritmos

13h30 – Vanessa Costa

15h – João Guilherme

*Intervalos com DJ Rogério Santo a partir das 12h00