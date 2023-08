Programa Antitabagismo da Unimed Poços abre inscrições para beneficiários

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Programa Antitabagismo da Unimed Poços está com inscrições abertas para beneficiários que pretendem deixar o vício do tabaco. As vagas são limitadas, e os interessados devem entrar em contato com a cooperativa até o dia 18 de agosto.

Após realizar a inscrição, os participantes passarão por uma avaliação inicial, agendada pela equipe do programa. Em seguida, terão a oportunidade de participar de doze encontros, cada um com duração de uma hora. Durante esses encontros, os beneficiários receberão orientações especializadas de uma equipe multidisciplinar da cooperativa de saúde, composta por pneumologista, psicóloga, nutricionista, enfermeira e educador físico.

O programa é voltado para auxiliar os participantes a abandonarem o hábito de fumar, oferecendo suporte e informações fundamentais para o processo de cessação do tabagismo. A abordagem multidisciplinar busca discutir os aspectos físicos e psicológicos envolvidos no ato de fumar, proporcionando um acompanhamento completo e eficaz para o sucesso no abandono do vício.

A iniciativa da Unimed Poços reforça o compromisso da cooperativa de saúde com a promoção da qualidade de vida e a prevenção de doenças entre seus beneficiários. Os interessados em participar do programa devem garantir sua vaga o quanto antes, pois as inscrições são limitadas.

Para mais informações e inscrições, entre em contato com o Viver Bem através dos telefones (35) 3729-3348 ou (35) 3729-3373.