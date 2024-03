Polícia Militar prende indivíduos com simulacro de arma de fogo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na noite de ontem, 29, em Poços de Caldas. A ação ocorreu por volta das 23h21min, após a equipe ser abordada por um homem de 30 anos, que relatou um incidente ocorrido momentos antes.

Segundo o relato do solicitante, enquanto conduzia seu veículo pela via pública, foi abordado por dois homens no cruzamento da Rua Goiânia com a Avenida Francisco Salles, os quais exigiram dinheiro. Sentindo-se intimidado, o condutor acelerou e buscou ajuda junto à equipe policial.

Com base nas características físicas dos suspeitos fornecidas pelo solicitante, os policiais conseguiram localizá-los nas proximidades do local do incidente. Ao serem ordenados a permanecerem parados, um dos suspeitos, de 29 anos, empreendeu fuga a pé. Durante a perseguição, o suspeito sacou uma arma da cintura, levando um dos policiais a disparar como forma de repelir a suposta ameaça. O disparo não atingiu o indivíduo, mas fez com que ele largasse a arma no chão, posteriormente identificada como um simulacro de pistola.

Enquanto isso, o segundo suspeito, de 30 anos, permaneceu no local da abordagem e foi submetido a uma busca pessoal, na qual foi encontrada uma faca em sua posse.

Ambos os suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as armas apreendidas, para os procedimentos legais cabíveis.

ALCO – 29° BPM