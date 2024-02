Caminhão danifica marquise do Terminal Rodoviário na zona oeste de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta quinta-feira (15), por volta das 00h, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada após um caminhão baú causar danos significativos à marquise de entrada do Terminal Rodoviário na zona leste de Poços de Caldas. A situação necessitou também da intervenção da Defesa Civil.

De acordo com relatos do condutor do veículo, ao transitar pela área, não percebeu que a altura do baú excedia a capacidade da estrutura da marquise, resultando no desabamento de parte da mesma. O trecho afetado foi interditado por questões de segurança.

A Defesa Civil compareceu ao local para avaliar os danos e determinar as medidas necessárias para garantir a estabilidade da estrutura restante.