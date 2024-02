Agentes de Endemias intensificam ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti

Os Agente de Combates às Endemias do setor de Vigilância Ambiental, da secretaria de Saúde estão realizado diversas ações de combate ao Aedes Aegypti pela cidade no intuito de reduzir a transmissão da Dengue e outras arboviroses.

Os servidores estão percorrendo casas, terrenos e pontos comerciais para levar as informações à população.

Além disso, estão sendo realizadas também Intensificação das visitas em locais de ocorrência de casos de dengue, realização de pesquisa vetorial especial, eliminação de criadouros em locais de risco, atividades de mobilização social em PSF’s, feiras livres e em bairros de maior incidência de casos, bloqueio de transmissão com Ultra Baixo Volume (UBV), mais conhecido como fumacê.

