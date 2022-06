Ação em alusão ao Junho Verde vai ser realizada neste sábado

No sábado (25), acontece a ação de conscientização em alusão ao Junho Verde, mês voltado para a prevenção aos maus tratos animais.

A Prefeitura, por meio do Conselho Municipal de Proteção, Defesa e Valorização da Vida Animal-COMVIDA organizou a ação que acontecerá no Parque Municipal, das 13h às 16h.

Entre as ações que serão realizadas estão demostração de adestramento treino motor em cães, desfile de cães e o microfone aberto para participação do público.

O setor da Vigilância em Saúde, da secretaria de Saúde também estará presente, entregando panfletos sobre a posse responsável de animais e realizando orientações e informações sobre o Programa de Castração, que acontece nas segundas e terças-feiras, a partir das 08h, no prédio da secretaria municipal de Saúde, rua Pará, 284.

A veterinária representante da Puc Poços, dentro do COMVIDA, Andrea Rentz Ribeiro fala sobre o objetivo da campanha. “O objetivo principal é conscientizar a população dentro da gestão do COMVIDA, através de ações para fortalecer a prevenção de abandono e ressaltar a necessidade de castração.”

