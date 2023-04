Mais de 100 auxiliares de educação inclusiva da rede municipal de ensino participam de curso de formação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Auxiliares de Educação Inclusiva (AEIs) que atuam na Rede Municipal de Ensino participam de um curso de formação em parceria com a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (Adefip), com o objetivo de ampliar o conhecimento e contribuir para a prática profissional nas unidades escolares.

Foram 117 profissionais participantes da formação, que está sendo realizada em quatro encontros formativos, realizados nos dias 13 e 17/03 e 10/4 e 14/4, finalizando o curso.

A supervisora pedagógica e especialista em Atendimento Educacional Especializado da Secretaria Municipal de Educação, Eliana Junqueira, destaca que a formação é de grande importância e seus resultados se refletem na qualidade do atendimento prestado ao aluno com deficiência em sala de aula, garantindo sua participação e contribuindo para sua independência em vários ambientes.

Entre os temas abordados durante o curso estão “As atribuições do Auxiliar de Educação Inclusiva”, “Um olhar sobre as patologias”, “Posicionamento da criança na escola”, “Como auxiliar o estudante nas aulas de Educação Física”, “Como estimular o cérebro”, “Alimentação saudável em situações especiais”, “Uso da Tecnologia Assistiva”, “Epilepsia”, “Primeiros socorros” (convulsão, engasgo, gastrostomia e higiene), “Cuidados com o auxiliar”, entre outros.

O curso, com encerramento na próxima sexta-feira (14), aborda principalmente temas ligados ao dia a dia dos alunos com vários tipos de deficiência física. Já no sábado (15), no Espaço Cultural da Urca, uma nova formação vai abordar especificamente o Transtorno do Espectro Autista, desta vez em parceria com o MultiTEA da Unimed.

Os Auxiliares de Educação Inclusiva (AEIs) são responsáveis pelo cuidado individualizado aos alunos deficientes que frequentam as escolas regulares e Centros de Educação Infantil prestando apoio às atividades de higiene, alimentação e locomoção para facilitar a acessibilidade dos estudantes.