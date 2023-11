Ações focadas na saúde do homem serão realizadas durante o Novembro Azul

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante todo o mês de novembro, as unidades de saúde realizarão ações focadas na saúde e prevenção do homem em alusão ao Novembro Azul.

O objetivo do mês é conscientizar e encorajar os homens para consulta médica periódica, realização de exames regulares e tratamento, especialmente do câncer da próstata.

Durante o mês de novembro, a secretaria de saúde realizará diversas ações para focar o cuidado na saúde do homem.

As Unidades Básicas de Saúde farão ações de conscientização, promoção e priorização do atendimento ao público masculino.

O câncer de próstata é a segunda doença que causa mais mortes entre os homens e a sua cura apenas é possível mediante o diagnóstico precoce, reforçando a importância da campanha.

Iluminação da Prefeitura e Cristo

O prédio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e o Cristo redentor receberão iluminação na cor azul, demonstrando o apoio da prefeitura às ações de prevenção à saúde do homem.

O Novembro Azul

A iniciativa internacional “Novembro Azul” teve origem na Austrália no ano de 2003 e foi comemorado no Brasil pela primeira vez em 2008. O Novembro Azul tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a população masculina em relação aos cuidados com a saúde e a importância da realização dos exames de prevenção contra o câncer de próstata. O Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata é no dia 17 de novembro.