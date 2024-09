DMAE solicita economia de água em virtude de estiagem

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O período de estiagem tem afetado os mananciais da cidade que estão com níveis cada vez mais baixos e como não há previsão de chuvas, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) está solicitando a população o uso da água de forma racional.

“Poços de Caldas depende exclusivamente da água de chuva para o abastecimento e a cidade, bem como a maioria dos municípios no país, vem enfrentando uma estiagem desde maio desse ano e não há previsão para que isso venha ocorrer nas próximas semanas. Por isso, estamos solicitando a população, que utilize a água de forma racional.

Somos uma cidade privilegiada, temos 100% da água tratada e distribuída e 100% do tratamento do esgoto coletado, contudo não podemos descuidar e cada ação individual é importante para o resultado coletivo”, afirmou o diretor do DMAE, Paulo César Silva.

Consumo Racional

– Evite lavagem de calçadas, pisos e entradas de prédios. Use vassoura.

– Evite banhos demorados, fechando o chuveiro enquanto se ensaboa;

– Faça a barba com a torneira fechada;

– Use a máquina de lavar roupa em sua capacidade total;

– Se usar tanque, deixe acumular roupa e coloque a água para ensaboar, mantendo a torneira fechada;

– Feche a torneira enquanto escova os dentes;

– Certifique que válvulas de sanitários, pias e chuveiros estão reguladas;

– Certifique que todas as torneiras estão bem fechadas;

– Use regador, ao invés de mangueira, para molhar as plantas.