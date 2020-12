É falsa a mensagem sobre concurso para o Cras 2021

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas informa que é falsa a mensagem que circula nas redes sociais sobre a realização de concurso público para o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, não há previsão de realização de qualquer concurso na Prefeitura até a mudança do regime trabalhista do município.

A mensagem “fake” tem o título “Concurso CRAS 2021” e está sendo encaminhada pelo Whatsapp e Facebook. O texto diz que os interessados em participar do falso concurso devem clicar em um link ou escrever “sim” nos comentários.

No início do mês, a Prefeitura já desmentiu outra mensagem falsa sobre a realização de concurso público e também um texto sobre a abertura de inscrições para um programa de auxílio gás.

A Secretaria Municipal de Comunicação Social alerta para a tentativa de golpe, já que, geralmente, as mensagens falsas direcionam o usuário para um site não oficial, que solicita informações dos usuários, com preenchimento de cadastro, por exemplo.

As publicações da Prefeitura de Poços de Caldas são feitas diretamente no site institucional, tanto no Diário Oficial Eletrônico como no campo destinado a notícias ou editais. As informações são compartilhadas também nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

Combate às fake news!

A Prefeitura de Poços de Caldas oferece uma ferramenta de checagem de fatos e combate às fakes news, disponibilizada no Sistema de Ouvidoria Online, o e-Ouve. A ferramenta de fact-checking pode ser utilizada sempre que um cidadão precisar confirmar alguma informação relacionada aos atos da Prefeitura, secretarias municipais e autarquias.