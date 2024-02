Fotografia, Yoga e música ao vivo na Arena Cascatinha

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste domingo, dia 25 de fevereiro, às 9 horas, a Arena Cascatinha recebe o projeto cultural “Índia – Conexão e Arte”, uma vivência multissensorial com fotografia, Yoga e mantras tocados ao vivo. A atividade é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas, com produção da Lavanda Cultural, que tem a frente as produtoras Dani Alvisi e Bibi Rodriguez. Para participar as pessoas devem comparecer ao local no horário mencionado e levar canga ou “mat” (tapete para prática de Yoga).

Idealizado pela também fotógrafa Dani Alvisi, que explorou os encantos da Índia em 2019, o evento, que está em sua 3ª edição, propõe uma imersão na beleza e espiritualidade do país hindu. Desta vez, as fotografias serão apresentadas de forma inovadora, em tecido e cartões postais. Os cartões poderão ser levados por quem participar da vivência.

O “Índia – Conexão e Arte” a cada uma de suas edições ganha mais adeptos e, segundo as produtoras, tem a intenção de transportar o público para uma jornada visual e espiritual. Propõe uma vivência original através de uma especial prática de Yoga, com mantras tocados ao vivo e exposição fotográfica. “A ideia é criar um clima de beleza e relaxamento, embalado pela música, respiração, movimento e imagens”, conta Dani Alvisi.

O elemento central da experiência é a prática de Yoga, conduzida pela mestre Ana Paula Casalinho, que guia os participantes através de posturas que se entrelaçam com as imagens em exposição, criando uma simbiose entre a prática milenar e as nuances visuais da Índia.

A trilha sonora original, composta por mantras interpretados ao vivo pelas artistas e musicistas Fernanda Dearo, Nathália Diniz, Ariane Nery e Julia Montezano, eleva a experiência a um novo patamar. Os mantras não são apenas um pano de fundo musical, mas uma parte integrante da narrativa da atividade. Com novas adições ao repertório, a sonoridade promete envolver os participantes em uma atmosfera mais profunda e cativante.

Serviço:

Índia – Conexão e Arte

Domingo, 25 de fevereiro

9 horas

Arena Cascatinha

(se chover será transferido para o Ginásio Moleque César, no mesmo endereço)

Leve seu mat ou canga para participar!