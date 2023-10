Cine Marquise Ultravisão: Trolls 3, Meu Nome é Gal e O Exorcista nas estreias da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Combos com baldes temáticos continuam na promoção por R$ 25,00

A partir desta quinta, 12 de Outubro, uma nova programação em cartaz no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas. Para as crianças: Trolls 3 Juntos Novamente e Patrulha Canina Um Filme Super Poderoso. Para os amantes do cinema nacional, duas cinebiografias: a estreia de Meu Nome é Gal e o retorno do documentário Elis e Tom – Tinha que Ser com Você. O Exorcista: O Devoto é a estreia para quem ama terror.

OUTROS FILMES EM CARTAZ: O Protetor: Capítulo Final, Resistência, Jogos Mortais X e O Som da Liberdade.

Festival Esquenta Varilux

Para os amantes do cinema francês, o mês de Outubro no Cine Marquise Ultravisão é ainda mais especial! O cinema de rua de Poços traz para a cidade, de 09 a 22 de Novembro, o Festival Varilux de Cinema Francês 2023. Por isso, nas próximas segundas de outubro, teremos um “esquenta” muito especial com a exibição de filmes que fizeram parte de outras edições do Festival. Na segunda, 16, o filme exibido será “Contratempos”. Com sessão às 19 horas seguindo de debate mediado pela Dra. Kátia Maria Pacheco Saraiva, Psicóloga Clínica, Mestre e Doutora em Psicologia e Professora do curso de Psicologia da PUC- Minas, campus Poços de Caldas. Os ingressos tem preço único de R$ 11,00 e já podem ser adquiridos pelo site cinemarquise.com.br/ultravisao ou na bilheteria do cinema. A programação do Esquenta segue em Outubro com: no dia 23, Enquanto Vivo; no dia 30, Uma Pequena Lição de Amor. Saiba mais em @cinemarquise.ultravisao .

Confira os horários das sessões a partir desta quinta, 12 de Outubro

TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE – PRÉ ESTREIA

Qui. à Dom. – 14h15 (DUB) / 16h15 (DUB) / 18h15 (DUB)

Seg. à Qua. – 15h30 (DUB) / 17h40 (DUB)

MEU NOME É GAL – ESTREIA

Qui. à Dom. – 18h45 (NAC)

Seg. à Qua. – 17h00 (NAC)

O EXORCISTA: O DEVOTO – ESTREIA

Qui. à Dom. – 16h00 (DUB) / 18h25 (DUB) / 20h50 (LEG)

Seg. à Qua. – 17h50 (DUB) / 20h15 (LEG)

ELIS & TOM, TINHA QUE SER COM VOCÊ – RETORNA

Qui. à Dom. – 16h30 (NAC)

Seg. à Qua. – 18h10 (NAC) (Exc. Seg.)

O PROTETOR: CAPÍTULO FINAL

Qui. à Dom. – 18h40 (DUB) / 21h00 (DUB)

Seg. à Qua. – 20h30 (DUB) (Exc. Seg.)

PATRULHA CANINA: UM FILME SUPERPODEROSO

Qui. à Dom. – 14h00 (DUB)

Seg. à Qua. – 15h50 (DUB)

Qui. à Dom. – 16h50 (DUB)

Seg. à Qua. – 15h00 (DUB)

FESTIVAL ESQUENTA VARILUX – CONTRATEMPOS – SESSÃO ESPECIAL + DEBATE

Som. Seg. – 19h00 (LEG)

Preço Fixo de Ingresso (R$ 11,00).

RESISTÊNCIA

Qui. à Dom. – 13h45 (DUB)

Seg. à Qua. – 15h15 (DUB)

JOGOS MORTAIS X

Qui. à Dom. – 21h10 (DUB)

Seg. à Qua. – 19h30 (DUB)

O SOM DA LIBERDADE

Qui. à Dom. – 20h20 (DUB)

Seg. à Qua. – 20h00 (DUB)

Qui. à Dom. – 14h10 (DUB)