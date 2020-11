Aulas gratuitas de pilates voltam a ser realizadas em Poços de Caldas

As atividades físicas promovidas pela Prefeitura estão voltando aos espaços públicos. Uma delas, o pilates, está retornando ao Parque Municipal Antonio Molinari e ao Parque Ecológico da Zona Sul por meio do Poços Ativa.

No Parque Municipal, as aulas de pilates ocorrem toda sexta-feira nos seguintes horários: 7h, 8h, 13h, 14h e 15h. Nesta sexta (17) já há inscrições. E no Parque Ecológico vai ter pilates e treino funcional toda terça e quinta, das 8h às 10h.

Durante as aulas, os alunos ficarão a uma distância segura um dos outros por conta da pandemia. Quem for participar deve levar colchonete ou canga, toalha, máscara e álcool em gel. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes pelo telefone 3697-2082.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.