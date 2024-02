1ª Cia Ind realiza passagem de comando em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última quinta-feira (01), a Primeira Companhia Independente Bombeiros Militar (1ªCia Ind BM) de Poços de Caldas, realizou a solenidade de passagem de comando do major João Paulo Pessoa Veloso de Almeida para o major Rovigo Tosatti Soares.

A cerimônia contou com a presença do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho; do Comandante do 6º Comando Operacional do CBMMG, coronel Edirlei Viana da Silva, o vice-prefeito, Julio César de Freitas, o vereador de presidente da Câmara, Douglas de Souza, secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria e demais autoridades, além de amigos e familiares.

O major Tosatti, nascido em Barbacena–MG, ingressou no CBMMG em 09 de abril de 2007, esteve à frente do subcomando da 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (Pouso Alegre), de janeiro de 2019 até dezembro de 2023, para então começar essa nova jornada como comandante da 1ª Cia Ind BM.

O major Pessoa, nascido em Belo Horizonte–MG, ingressou na corporação em 10 de março de 2003. Comandou por um ano a 1ª Cia Ind BM desde dezembro de 2022. A partir de agora, o oficial assume novas funções no Centro de Suprimento e Manutenção – CSM.

O coronel Erlon destacou que a passagem de comando é importante, sobretudo, para apresentar à comunidade e à tropa, o militar que irá comandar a unidade, e também para demonstrar transparência das ações. Ele desejou sucesso aos oficias em suas novas atribuições e citou a Lei Orgânica para ressaltar a importância da atuação dos bombeiros em ações de defesa civil e a inserção dos Corpos de Bombeiros no Sistema Nacional de Meio Ambiente. “O que nós já fazíamos com excelência, agora estamos confirmados de forma legal. A partir de agora, através do decreto que saiu nos últimos dias, vamos fazer a coordenação operacional do combate aos incêndios florestais, inclusive dos parques estaduais.”

Os oficiais e praças da 1ª Cia Ind BM agradecem ao major Pessoa pelo tempo em que esteve à frente do comando, desejando sucesso nessa nova jornada no CSM e recebem com ânimo e boas expectativas a major Tosatti para um novo tempo na unidade.

Para o vice-prefeito, Júlio César de Freitas, a prefeitura de Poços de Caldas reconhece a importância dessa instituição e reafirma seu compromisso em apoiar e colaborar com o Corpo de Bombeiros, assegurando que possam continuar a realizar seu trabalho essencial com eficácia e eficiência. Juntos, fortalecemos os laços de cooperação e confiança mútua, essenciais para a segurança e o desenvolvimento de nossa comunidade.