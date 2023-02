Artistas locas recebem registro profissional do Estado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Na última sexta (3) e sábado (4), 18 atrizes e atores de Poços de Caldas e de cidades da região participaram dos Exames de Capacitação Profissional voltado para artistas que desejam obter seu registro profissional na área, junto ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated-MG).

A qualidade técnica dos fazedores de cultura locais foi destacada pela presidente do Sated, Magdalena Rodrigues, que acompanhou os trabalhos na cidade. Ao todo, 18 atores e atrizes participaram do exame para obtenção de registro profissional, sendo 14 por meio da banca prática e quatro por comprovação curricular.

“Quero agradecer de coração à Secretaria de Cultura e à Prefeitura pelo apoio aos exames de capacitação profissional realizados na cidade de Poços de Caldas. Foi uma alegria, um contentamento nos depararmos com pessoas tão preparadas, com artistas tão empenhados em dar o melhor deles mesmos. Queremos parabenizar a comunidade de Poços de Caldas por esses filhos tão valorosos. Esses artistas, se tiverem o apoio da sociedade e do Poder Público, vão longe. O primeiro lugar que o artista precisa ter apoio é na sua própria cidade, aí é que nascem os grandes grupos de teatro, os grandes artistas que têm toda preparação para poder transpor fronteiras. Estamos muito felizes com os resultados e nos encantamos com essa gente tão maravilhosa”, destaca a presidente do Sated-MG, Magdalena Rodrigues.

Ela informa que a Lei 6533, que regulamentou a profissão de artistas e técnicos, estabelece que esses profissionais têm direito a contrato de trabalho e à devida remuneração pelo serviço que presta.

O secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra, comenta que, há muitos anos, o município vem se consolidando na área. “Esse resultado tão positivo é um processo natural dentro do que os artistas de Poços vêm produzindo na área de artes cênicas ao longo dos anos. Nossa proposta é que os programas da Secult sejam estruturados em consonância com esse processo de profissionalização”, avalia.

As inscrições puderam ser realizadas até o dia 27 de janeiro. A programação teve início na tarde desta sexta e seguiu no sábado, durante todo o dia, no Espaço Cultural da Urca. “O processo da banca para registro profissional de ator e atriz foi realizado em dois dias, com oficinas, uma palestra, improvisação coletiva, seminário sobre as duas peças indicadas e a banca prática, com a apresentação de duas cenas, uma livre e uma a partir dos textos previamente informados”, conta o ator, professor e diretor de teatro, Nando Gonçalves. Ele ressalta que a iniciativa visa inserir novos profissionais no mercado e melhorar cada vez mais o trabalho de artes cênicas, já que o município tem recebido produções como novelas, filmes e séries, nas quais o registro profissional é imprescindível. “Isso aumenta a chance dos artistas locais conseguirem participar dessas produções”, pontua.

O vice-prefeito Júlio César de Freitas também teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos do Sated-MG em Poços de Caldas. “Poços de Caldas é mesmo um polo de cultura e arte de Minas Gerais. Tive o prazer de conhecer e acompanhar os trabalhos do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais durante o exame de capacitação profissional para atrizes e atores da cidade, que demonstrou a qualidade dos nossos artistas”, afirmou.