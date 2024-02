Suspeito de furto é preso pela Polícia Militar em Botelhos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar neste domingo, 18, por volta do meio-dia, suspeito de furtar uma senhora de 81 anos em Botelhos. A ocorrência aconteceu na Rua Herculano do Lago, onde uma mulher de 47 anos relatou o incidente envolvendo sua mãe.

De acordo com o relato da testemunha, a idosa foi vítima de furto enquanto caminhava pela Rua Sérgio de Paula Dias. Repentinamente, um indivíduo do sexo masculino abordou-a e, com agilidade, arrancou-lhe a bolsa das mãos, empreendendo fuga pela via.

A colaboração das câmeras de segurança instaladas na região permitiu à equipe policial identificar o suspeito, iniciando-se assim uma busca pelo criminoso. Graças a denúncias anônimas, os policiais foram informados de que o indivíduo estaria em sua residência, localizada na Rua dos Gonçalves.

O suspeito foi preso e admitiu a autoria do crime. Ele confessou ter utilizado o dinheiro obtido com o furto para aquisição de drogas, além de ter descartado a bolsa em um terreno baldio.

Após sua detenção, o suspeito foi encaminhado para avaliação médica a fim de verificar sua integridade física, antes de ser conduzido à Delegacia de Polícia Civil. O indivíduo, que é egresso do sistema prisional, revelou que a bolsa continha a quantia de R$ 27,00, porém, não foi possível localizá-la ou recuperá-la até o momento.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM