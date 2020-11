ELEIÇÕES | Yula Merola encerra a série de entrevistas do site TV Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A candidata à prefeitura de Poços de Caldas, Yula Merola (CIDADANIA) encerra a série de entrevistas que o site TV Poços fez com os nove candidatos ao cargo.

Dez perguntas foram enviadas no dia 1º de outubro. Todos tiveram o prazo de uma semana para responder às questões e apresentar suas ideias e projetos. As matérias começaram a ser divulgadas no dia 13 de outubro, de acordo com a ordem alfabética do registro de candidatura feito no Tribunal Regional Eleitoral (TSE).

Confira na íntegra a entrevista de Yula:

Site TV Poços – Qual sua história de vida no que se refere à sua atuação social, quando e em que nível já esteve ou está dedicado a alguma ação de interesse público?

Em primeiro lugar, sou professora. Entendo que essa é a profissão de maior impacto social que existe. Ela educa, desperta o senso crítico e forma pessoas capazes de conviver em sociedade e de exercer a cidadania. Ou seja, é uma profissão que cumpre todos os requisitos para fortalecer a marcha civilizatória de nossa sociedade. Atuo também, desde 2001, no Primeiro Setor, na administração pública, sobretudo em áreas de saúde pública da Prefeitura de Poços de Caldas: Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica. São áreas responsáveis pela garantia das condições ideais para a manutenção de um ambiente de saúde pública preventiva. São instâncias que têm como funções principais educar, fiscalizar e, se for o caso, em situações de reincidência ou descaso, punir. Nesses setores, desenvolvi atividades de coordenação e planejamento em situações de riscos à saúde, problemas sanitários que impactam as pessoas e o meio ambiente, identificação e prevenção de doenças transmissíveis, organização do recebimento e distribuição dos medicamentos para as unidades de saúde e seus pacientes. Foi por meio dessas experiências que eu me envolvi particularmente com a situação dos trabalhadores que realizam a coleta e a separação de material reciclável para transformar essa atividade em renda. É um trabalho difícil. A situação era precária. Porém, com organização e o perfeito entendimento do sentido da palavra cooperação, surgiu uma estrutura que hoje conta com três cooperativas. É por meio delas que muita gente encontra soluções para uma grave questão ambiental, ocupação profissional e fonte de renda. Outro resultado importante dessa luta foi a promulgação de Lei Municipal de Coleta Seletiva. Os catadores e separadores não são invisíveis. Eles desempenham um papel exemplar, essencial, educativo e digno. Com eles, eu, professora, aprendi que jamais devemos falar em lixão, mas em fonte de geração de energia, em renda e em equilíbrio ambiental. Tenho muito orgulho de ser chamada por esses profissionais de madrinha!

Site TV Poços – Quais são as principais linhas programáticas de seu partido, quais suas figuras públicas mais conhecidas e seus valores ético-políticos?

O Cidadania defende o parlamentarismo por entender que esta é a forma mais democrática de governo. Neste sistema, a sociedade elege um Programa de Governo, e não uma pessoa. É por essa razão que costumamos chamar o nosso Plano de Governo de Carta de Intenções com a sociedade. É mais do que um documento protocolar. É mais do que apenas um arrazoado de ideias e diretrizes. É um compromisso social. Também somos favoráveis ao voto distrital misto. Na prática, isso significaria eleger metade dos parlamentares em lista pré-ordenada pelo Partido e metade da maneira tradicional, em lista pós-ordenada, em função do voto majoritário dos eleitores. Defendemos ainda candidaturas avulsas por acharmos que isso fortalece o sistema democrático de governo. Qualquer cidadão tem o direito de participar do processo de candidatura e, na outra ponta, qualquer eleitor tem o direito de escolher alguém que não seja filiado a partidos. Somos pelo voto facultativo (votar é um direito, não um dever) e pelo pacto federativo, como forma de inverter a situação absurda de centralização dos recursos públicos sob o controle federal. São os municípios e os estados, onde as pessoas de fato vivem, trabalham e estudam, que deveriam receber a maior fatia dos recursos obtidos por meio da carga de impostos recolhidos. A quem quiser conhecer melhor os nossos posicionamentos, sugiro uma visita ao website do Cidadania. O ambiente é bastante didático e detalhado em relação às principais frentes programáticas que defendemos. Roberto Freire (presidente nacional do Cidadania, ex-deputado federal e ex- ministro da Cultura), os senadores Eliziane Gama (eleita a melhor senadora do Brasil), Jorge Kajuru e Alessandro Vieira são as lideranças de maior evidência do partido, além, entre tantos, dos deputados federais Arnaldo jardim, Rubens Bueno e Carmen Zanotto, e dos deputados estaduais mineiros João Vitor Xavier e Cleitinho Azevedo. Defendo e acredito em valores como verdade, respeito ao próximo, respeito ao patrimônio público, obediência absoluta à Constituição, defesa da democracia e justiça social – bem-estar amplo.

Site TV Poços – O que você pretende fazer para garantir mais investimentos para a cidade, caso seja eleito prefeito neste momento de instabilidade político-econômica?

Olhando para a estrutura interna da Prefeitura, é possível reduzir (e reduzir muito) os gastos por meio da reordenação das atividades dos servidores (o trabalho precisa render mais e com custos menores), reestruturação ou eliminação de cargos (falo de quem ganha muito e produz pouco), contenção absoluta de gastos desnecessários (uma prefeitura com gestão desorganizada é fonte constante de perdas) e planejamento racional de uma série de ações sob responsabilidade do Executivo, como obras e serviços de zeladoria. A Prefeitura precisa de gestão de custos, de auditorias, sob o olhar vigilante do Prefeito, do vice-prefeito, dos secretários e dos coordenadores de áreas para que não ocorram inconsistências e, se ocorrerem, para que sejam rapidamente corrigidas em nome do uso justo e racional do dinheiro público. Em paralelo a essas medidas, a Prefeitura tem que fazer andar o Regime Estatutário e a renovação do Plano Diretor. Isso ajuda, e muito, na redução de gastos, na formulação de projetos mais econômicos e na adoção de políticas públicas mais assertivas. Outra vertente para a atração de investimentos são as PPPs (Parcerias Público-Privadas), um sistema de contrato que prevê a atração de investimentos com um regime bastante claro no sentido de resultar em benefícios para as partes envolvidas: remuneração adequada para o investimento realizado, de um lado, e contrapartidas sociais rígidas, do outro lado. Para tanto, é preciso criar um ambiente de segurança jurídica e com a definição perfeita dos direitos e deveres dos agentes pactuados. O bem-estar amplo será, sempre, o critério mais forte no sentido de optar e decidir por tal ou qual empresa será parceira do município de Poços de Caldas. Mais uma vez, a renovação do Plano Diretor – que lamentavelmente não foi feita – é fator imprescindível para o estabelecimento adequado das muitas PPPs que podem e devem ser realizadas. Estamos atrasados, mas devemos enfrentar mais esse problema com rapidez, conhecimento e coragem.

Site TV Poços – Como avalia o papel dos servidores públicos em uma administração? Qual será sua meta de gastos com a folha de pagamento do pessoal que trabalha para a municipalidade?

Antes de qualquer coisa, é um papel nobre. As atividades dos servidores são estratégicas e fundamentais para a definição do melhor planejamento e das melhores ações em favor do bem-estar geral da população de Poços de Caldas.

O servidor público é o agente que faz as políticas públicas acontecerem. Para que isso ocorra da maneira mais eficaz possível, no entanto, é necessário que esses trabalhadores sejam valorizados e que as suas capacidades estejam perfeitamente adequadas aos postos de trabalho que ocupam na administração. É dever do prefeito, de seus secretários e coordenadores de áreas que este arranjo geral seja feito de acordo com as melhores práticas de gestão pública existentes hoje. É teoria aliada a um fazer que leve em conta as peculiaridades da cultura organizacional da administração. É preciso tratar o servidor não só como recurso humano, mas como pessoas, pessoas que precisam ter as suas atividades geridas adequadamente. Eu falo em gestão de pessoas. A implementação de uma boa auditoria é capaz de localizar rapidamente as inconsistências e de direcionar as ações corretivas necessárias. Além desses cuidados, que também conversam com a necessidade de um Regime Estatutário atualizado, é preciso manter canais de diálogo permanentes com as representações dos servidores. A administração pública exige um ambiente profissional equilibrado e que tenha o interesse público, a economia de recursos e a produtividade como objetivos essenciais.

A situação da folha de pagamento terá que ser avaliada a partir do conhecimento dos custos gerais e das dívidas da administração pública. Isso só poderá ser feito, portanto, a partir do momento em que a administração eleita este ano tomar posse, em 1º de janeiro de 2021, ou antes, caso a administração atual demonstre boa vontade no sentido de acatar a necessidade de um período de transição produtivo e civilizatório.

Site TV Poços – Qual a sua proposta para atrair novas indústrias ao nosso município e melhorar a geração de empregos?

Quero atrair as chamadas empresas limpas, em segmentos como, por exemplo, turismo, design, transporte, agricultura ecológica, energia, perfumaria e instalações de reciclagem modernas, para separar e reprocessar um sem-número de materiais. Essas empresas proporcionam um forte resultado positivo na economia geral do município, operam com baixo impacto ambiental e geram empregos verdes em boa quantidade de ocupações qualificadas e auxiliares. Além disso, apresentam um bom potencial de criação de atividades indiretas. Nossa meta também é aumentar em pelo menos 30% o número de empresas sediadas no Distrito Industrial. É dever do prefeito, ainda, estabelecer relações de alto nível com as universidades, institutos de pesquisa e com os representantes do primeiro setor nas esferas estadual (deputados, governador) e federal (deputados, senadores, ministros…). Poços de Caldas precisa voltar a ter protagonismo regional, sempre uma forma eficiente de encaminhar as demandas de maior complexidade técnica e que em geral também exigem maior aporte de recursos. Antes disso, é preciso arrumar a casa, como eu já mencionei, e promover a renovação do Plano Diretor. Essa é base de todo bom projeto de atração de empresas em qualquer lugar do mundo: é preciso que os investidores reconheçam que existe um regramento estável, que há segurança jurídica. Ninguém aporta dinheiro em ambientes instáveis e desorganizados.

Site TV Poços – Quais suas principais propostas para o turismo local? Como se posiciona em relação à privatização dos pontos turísticos de Poços de Caldas?

O turismo é outra poderosa maneira de ativar a geração de empregos. É a nossa fortaleza econômica. Antes da pandemia, muita coisa miúda que acontecia no dia a dia da cidade, sabemos agora, estava profundamente relacionada à atividade turística. Muita coisa era mais diretamente ligada ao turismo; outras, estavam associadas a ele de modo indireto. A verdade é que o peso do trabalho de formiguinha de centenas e centenas de pessoas gerava trabalho e negócios e, consequentemente, renda. Com isso a roda da economia se move. Com a pandemia, sem turismo, tudo parou.

E qual é o papel da Prefeitura?

– Deixar a cidade linda para atrair mais turistas;

– Cuidar dos atrativos turísticos, por meio, por exemplo, de PPPs (Parcerias Público-Pivadas). As nossas atrações turísticas estão abandonadas, sujas, feias e desinteressantes. E a Prefeitura não terá recursos para reformular essa estrutura em curto prazo;

– Elevar o patamar de nossas práticas turísticas. Hoje, fala-se em Turismo 4.0 e até, em Turismo 5.0, em turismo de experiência, que é a capacidade de oferecer, de forma planejada e organizada, a melhor experiência que o turista pode ter em nossa cidade;

– Incentivar e provocar o turismo de sabores: rotas de cafés especiais (Minas Gerais é o maior produtor global de café e produz boa parte dos melhores grãos do mundo), rotas de doces tradicionais, rotas de queijos espetaculares (muitas vezes melhores que os badaladíssimos europeus), rotas de culinária mineira e interiorana, rotas de azeites frescos e deliciosos, rotas de vinhos brancos que só melhoram a cada safra)…;

– Identificar e incentivar a produção de uma cadeia espetacular de artesanato autêntico (não o artesanato commodity, sem vínculo histórico e cultural com a cidade e a região);

– Promover rotas de turismo ambiental e de esportes de aventuras, de interesse histórico e arquitetônico…

– Planejar uma agenda cultural e de festas dinâmica, ininterrupta, variada e que compreenda todas as estações do ano. Poços de Caldas é linda o ano todo!;

– Inundar as nossas praças, que têm que estar impecáveis, com apresentações de bandas, grupos de dança e de teatro de rua… Pensem, por exemplo, em Gramado, no Rio Grande do Sul, e em sua fantástica evolução turística em curto espaço de tempo;

– Estimular e criar condições para que o turismo também ocorra de modo constante em outras regiões da cidade. Há diversas ruas, em vários bairros, com um potencial fantástico de turismo de experiência. Isso aumenta a sensação de pertencimento dos moradores desses bairros, estimula o empreendedorismo e salta aos olhos de qualquer turista 5.0;

– Estabelecer diálogo franco e permanente com todos os agentes envolvidos com o turismo (donos de hotéis, comerciantes, prestadores de serviços, motoristas…). Precisamos de um ambiente de negócios turísticos no qual prevaleça a ideia de que quando um ganha, todos ganham;

– Proporcionar treinamento e capacitação profissional a todos os envolvidos com os serviços de turismo;

– Conservar o sistema viário, cuidar das calçadas, cuidar do paisagismo, estimular o transporte coletivo e os deslocamentos com bicicletas, em ciclovias;

– Promover PPPs (Parcerias Público Privadas) para investir com segurança jurídica em projetos sustentáveis (com justiça social, viabilidade econômica e equilíbrio ambiental);

– Dialogar com a Câmara de Vereadores no sentido de encontrar as melhores soluções para o turismo de Poços de Caldas;

– Criar um plano de marketing profissional, inteligente, criativo e assertivo no sentido de que as mensagens atinjam diretamente os públicos que desejamos que visitem a nossa cidade;

– Falo de esperança e de empenho. Falo de um pacto para fazer de Poços de Caldas um dos dez melhores destinos turísticos do Brasil.

Site TV Poços – Na sua opinião, quais os problemas mais graves a serem solucionados em nosso município?

– Finanças públicas em situação deplorável.

– Não dispor de CND (Certidão Negativa de Débitos).

– Não contar com um Plano Diretor condizente com as necessidades atuais do município e de sua população. Isso impede o planejamento adequado de políticas públicas para o presente e para o que desejamos para o futuro.

– Ausência de um plano de mobilidade urbana.

São alguns problemas, suficientes para travar a nossa economia e instaurar um lamentável estado de desesperança.

É preciso corrigir isso, em curto espaço de tempo, com gestão profissional, empenho e vontade política. Estamos juntos para cuidar de Poços!

Site TV Poços – Faça uma avaliação da saúde e da educação em nossa cidade. O que melhoraria nessas áreas?

Nosso foco é Saúde Agora. Mais do que um lema, isso significa que quando se trata da saúde das pessoas, as respostas têm que ser imediatas. Um dos pontos de atenção imediata no início do mandato será a redução das filas das consultas de especialidades. O atendimento ficou meses suspenso por causa da pandemia e a fila que já existia ficou ainda maior. Para zerar essa demanda faremos mutirões de atendimento. Eu também me comprometo a implementar um hospital oncológico, ao melhor estilo Hospital de Amor, focado em prevenção e tratamento de câncer. Outra prioridade é reduzir a mortalidade materna e infantil. Vamos implementar uma nova maternidade, ampliando assim os leitos existentes hoje na Santa Casa. Nossa estratégia de saúde inclui ainda unidades de pronto atendimento nas zonas Leste e Oeste, consultórios odontológicos nas regiões Leste e Sul, contratação de médicos especialistas e a instalação de uma base do SAMU na Zona Leste. Para a educação, a minha proposta é Educação 360º. A pandemia só reforçou a importância do uso dos recursos tecnológicos na educação e na vida dos estudantes e dos professores. Uma de nossas propostas vai ao encontro dessa necessidade. Queremos implementar nas escolas municipais e demais unidades de educação uma rede tecnológica municipal que vai proporcionar acesso à internet a 100% das crianças na escola e em suas casas. Também vamos aumentar o número de escolas em tempo integral, envolvendo o conteúdo curricular básico e outras atividades como reforço escolar, esporte e cultura. Queremos as escolas de portas abertas, com toda a comunidade do entorno envolvida no cuidado com essa estrutura e propondo/participando de atividades culturais, esportivas e de lazer em suas instalações. Vamos organizar cursos pré-vestibulares gratuitos para os jovens carentes. Temos que trabalhar com empenho no sentido de zerar a fila por vagas em centros de educação infantil, com a implementação de novas creches. Outra frente, não menos importante, é a valorização dos professores. Realizaremos cursos de formação continuada para essa categoria fundamental.

Site TV Poços – Um tema delicado em Poços de Caldas é a presença dos moradores em situação de rua. Na sua percepção, qual a melhor maneira de lidar com esta questão?

Com a pandemia, a população em situação de rua aumentou em todo o Brasil. É um dos reflexos cruéis da crise econômica e das fragilidades sociais que estão mais evidentes neste momento. Vamos reordenar e ampliar o Serviço de Acolhimento para adultos e famílias em situação de rua. Vamos atuar em quatro eixos (atendimento, habitação, trabalho e cultura) a fim de reduzir a população de rua, oferecer oportunidades e fortalecer vínculos familiares e sociais. É um tema sensível que deve ser enfrentado com empatia, coragem e determinação.

Site TV Poços – Qual a principal contribuição que você pode dar à Poços de Caldas? O que te difere dos outros candidatos?

Eu e o Azér Zenun Junqueira, o dr. Azér da Santa Casa, meu candidato a vice-prefeito, nascemos para cuidar de pessoas. É isso o que nos motiva na condição de cidadãos e também em nossas atividades de liderança em inúmeras instâncias administrativas públicas. As pessoas, em seus bairros, exigem atenção, cuidado e oportunidades. O modelo de administração pública que apresenta os melhores resultados é o que tem foco na excelência. Eliminarei as filas de atendimento na saúde com mutirões, buscarei soluções de microcrédito para quem quer empreender e realizarei ações de prevenção à violência com políticas sociais e urbanas estratégicas. Não é suficiente entender que turismo de experiência, atividades universitárias e culturais e polo de indústrias limpas são as nossas novas fortalezas vocacionais. É preciso entender, estabelecer prioridades, construir planos de ações, determinar metas e definir grupos de trabalho com profissionais que saibam como obter fontes de recursos (para além do orçamento público). Por fim, é preciso determinação e coragem do prefeito para fazer os planos se transformarem em políticas públicas.

Sou uma experiente, dedicada e proativa gestora pública, professora e pesquisadora. Estudei e estudo muito. Tenho mestrado, doutorado e especialização nas áreas de farmácia, ciências e gestão. Conheço toda a cidade e as consequências lamentáveis da falta de ações da Prefeitura. Sou a oportunidade real de um novo padrão de gestão pública. Comigo, a Prefeitura funcionará de portas abertas, com canais de comunicação permanentes e eficientes, será transparente e criativa na hora de captar recursos por meio dos muitos programas disponibilizados nos âmbitos estadual e federal, por exemplo, e de uma dinâmica assertiva de PPPs (Parcerias Público-Privadas).

Somos todos prefeitos. Uma cidade só é boa se for boa para todos!

A proposta de governo da candidata está aqui