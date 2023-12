Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed Poços de Caldas informa que, visando a constante busca pela excelência em segurança, realizaremos um Simulado de Abandono em Princípio de Incêndio no Centro Cirúrgico do Hospital, no próximo dia 13, quarta-feira.

O simulado, de caráter realístico, contará com o apoio da Santa Casa, permitindo-nos simular um cenário que envolve a necessidade de encaminhamento de um paciente cirúrgico em caso de emergência. Este treinamento é fundamental para aprimorarmos nossos procedimentos e garantir a máxima segurança a todos.

Das 15h às 16h, durante o simulado, poderá haver a emissão de sirenes e produção de fumaça. Queremos assegurar que esses elementos fazem parte integrante do treinamento e são cuidadosamente monitorados por nossos brigadistas e Corpo de Bombeiros.

Ressaltamos que, mesmo durante o simulado, o atendimento no Pronto Atendimento e no Hospital seguirá normalmente. Todos os procedimentos estão sendo coordenados para garantir a continuidade do nosso compromisso com a qualidade e segurança aos nossos beneficiários.

Agradecemos antecipadamente pela compreensão e colaboração de todos. Estamos dedicados a manter nossas instalações e equipes devidamente preparadas para qualquer eventualidade, assegurando um ambiente seguro para todos.