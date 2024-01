Volta ao Cristo: Estreantes contam como estão se preparando

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Atletas de todo o Brasil, profissionais e amadores, vão participar da 41ª Volta ao Cristo Unimed, que acontece no dia 28 deste mês em Poços de Caldas. Muitos vão encarar o percurso íngreme pela primeira vez.

Entre os estreantes na Volta ao Cristo está a fisioterapeuta Jamile Gonçalves. Corredora assídua, Jamile diz que decidiu participar da prova para ultrapassar limites.

“É a prova com maior distância que vou realizar, com percurso difícil e muita subida. Minha expectativa é superar meus limites. Quero finalizar em um tempo bom, próximo aos treinos que tenho feito”, afirma.

Para enfrentar a Volta ao Cristo, Jamile criou uma rotina especial.

“Estou fazendo treinos específicos para o percurso da prova. Além dos treinos de corrida, faço fortalecimento, musculação e pilates. E também um acompanhamento nutricional, além de cuidados com o sono”, revela a fisioterapeuta.

O personal trainer Gustavo Franco também vai fazer a Volta ao Cristo pela primeira vez. Ele diz que acompanha a prova há cinco anos por meio de amigos e que, após começar a correr com mais frequência, vai finalmente participar. “Estou muito animado. Ao longo de cinco anos acompanho a prova através de conhecidos e, este ano, resolvi participar para me desafiar, já que a prática de corrida é um novo desafio que estou encarando.”

Ele diz que elaborou um esquema de treino de corrida junto com a namorada, que também é profissional da área, e que mantém uma rotina de exercícios de musculação e fortalecimento. Gustavo considera a prova bastante difícil.

“É um percurso que exige todos os recursos que uma corrida pede, reta de início, subida forte seguida de uma descida com um final onde se exige muito psicológico para concluir”, descreve o personal.

A Volta ao Cristo Unimed está entre as 20 corridas mais difíceis do Brasil. A largada é no estádio Ronaldão, na zona oeste da cidade. Os atletas vão correr 16 km passando pelas avenidas João Pinheiro e Mansur Frayha, rumo ao centro de Poços, dobrar nas Thermas Antonio Carlos e subir a ladeira da rua Assis até a Serra de São Domingos. Depois de passar pelo monumento do Cristo Redentor, os corredores vão retornar ao ponto de partida descendo a parte de trás da montanha com trecho em terra, acessando novamente as avenidas.

Inscrição

A competição deve reunir mais de mil atletas do país e internacionais. A inscrição pode ser feita on-line, ou pessoalmente na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (rua São José, 345, Country Club, ao lado do Samu). Idosos e poços-caldenses têm desconto. Mais informações: 3697-2081.