Jardim Botânico de Poços de Caldas reabre esta semana para visitação

Localizado no Parque Véu das Noivas, na zona oeste da cidade, a Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas (FJBPC) suspendeu as atividades de uso público em 18 de março de 2020, em razão da pandemia do Coronavírus, seguindo protocolos de prevenção e segurança a saúde estabelecidos por órgãos municipais, estaduais e federais

Após dois anos, o Jardim Botânico reabre as suas portas para visitação pública na terça-feira, 08 de março com atividades planejadas e elaboradas pela equipe do Departamento Técnico-Científico (DTC), acompanhando ainda ações orientadas na prevenção, promoção e vigilância à saúde de colaboradores e população, relacionadas à pandemia, como por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscaras.

Diretrizes para visitação

As atividades de uso público serão realizadas de terça-feira a domingo, no horário de 9h00 às 14h30, seguindo a retomada gradativa das atividades, sendo realizadas o máximo de cinco visitas monitoradas por dia, com um grupo limite de 15 pessoas em cada uma das visitas, não sendo necessário agendamento prévio.

O primeiro grupo iniciará a visita monitorada as 9h30, com cerca de 1 hora de duração, e assim, sucessivamente, até o quinto e último grupo, iniciando a visitação a partir das 13h30.

Cada grupo será definido por ordem de chegada dos visitantes e, caso o número de visitantes interessados em realizar a visita no mesmo horário seja excedente à capacidade limite (15 pessoas), os mesmos integrarão o próximo horário da visita monitorada e, caso seja de interesse, orientados a conhecer/realizar outras atividades.

A visitação às estufas será realizada apenas durante as visitas monitoradas, não sendo permitido o acesso de visitantes a esses espaços fora da atividade.

Escolas e Instituições de ensino e pesquisa

Visitas de escolas e instituições de ensino e pesquisa serão realizadas apenas as terça e quartas-feiras, a partir 05 de abril de 2022 e o agendamento ocorrerá a partir de 28 de março de 2022 pelo email (dtecfjbpc@gmail.com) com a equipe de educação ambiental.

As visitas deverão ser obrigatoriamente acompanhadas dos responsáveis pelos estudantes e instituições de ensino.