Escolas devem inscrever duplas da Gincana do Saber no mês de agosto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As 12 escolas que fazem parte da Gincana do Saber 2024 já receberam a visita da Escola do Legislativo da Câmara de Poços para uma palestra sobre direitos e deveres do cidadão. Agora, as unidades de ensino devem inscrever, de 05 a 16 de agosto, as duplas que participarão das eliminatórias do projeto. O sorteio de chaves será no dia 27 de setembro.

O projeto Gincana do Saber é destinado a estudantes de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. O objetivo é a formação política e educação para a cidadania através de um jogo de perguntas e respostas sobre a Constituição Federal. Os alunos utilizam como material de apoio o livro Constituição em Miúdos, de autoria da ex-diretora da Escola do Legislativo de Pouso Alegre, Madu Macedo. A Gincana incentiva, ainda, a participação dos estudantes nas reivindicações, debates e decisões municipais, exercendo assim o seu direito de cidadão.

Neste ano, fazem parte da Gincana do Saber: Escola Municipal Professora Edir Frayha, Escola Municipal Dona Mariquinhas Brochado, Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida, Escola Municipal Professor Júlio Bonazzi, Escola Municipal Dr. Haroldo Affonso Junqueira, Escola Municipal Vitalina Rossi, Colégio Objetivo, Colégio Inovação Poliedro, Centro Educacional Poços (CEPOC), Escola Estadual Dr. Edmundo Gouvêa Cardillo, Escola Estadual Dona Francisca Tamm Bias Fortes e Escola Municipal Raphael Sanches.

As eliminatórias e a final do projeto acontecerão no mês de outubro, no Plenário da Câmara. Neste ano, a dupla campeã de Poços representará o município na Gincana Regional, que será em Varginha, no mês de novembro.

O projeto Gincana do Saber é desenvolvido, anualmente, pela Escola do Legislativo da Câmara de Poços. Outras informações pelo telefone 3729-3877 ou pelo e-mail escola@pocosdecaldas.mg.leg.br .