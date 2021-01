Gatinho é resgatado dentro de cisterna, em Poços de Caldas

Um filhotinho de gato foi resgatado no final da tarde de ontem (25), após cair em uma cisterna (reservatório subterrâneo de água potável) desativada, no bairro Morada das Flores, em Poços de Caldas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, inicialmente os militares tentaram retirar o animal com o uso de um balde e uma corda, porém durante o içamento, o gatinho pulou novamente para o fundo da cisterna.

Por não ser cimentado, o poço oferecia riscos de desabamento. Um bombeiro entrou no reservatório e com técnicas de salvamento terrestre, conseguiu resgatar o gato.

O animal estava sem ferimentos e ficou aos cuidados da moradora onde estava a cisterna. Ela foi orientada a fechar a entrada do reservatório para prevenir acidentes.

