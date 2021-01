Governador Romeu Zema afirma que vacinação pode começar às 17h em MG

O Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou nesta manhã (18) que a vacinação contra a Covid-19 pode começar às 17h em todo o estado de Minas Gerais.

Em mensagem publicada nas redes sociais ele conta que está em São Paulo, ao lado do Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para participar da entrega do primeiro lote da vacina aos estados. Para Minas devem ser destinadas cerca de 561 mil doses.

O Governador afirma que assim que os imunizantes serão distribuídos entre os municípios e aplicados imediatamente nos grupos prioritários. O que pode ocorrer ainda nesta segunda-feira.

