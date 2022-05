Governo de Minas lança aplicativo de pesquisa de menor preço de combustíveis

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Para abastecer o tanque do veículo pagando o menor preço de combustível, os motoristas mineiros não precisarão mais sair rodando por aí. Um aplicativo de celular lançado nesta quarta-feira (25/5) pelo Governo de Minas mapeia, no raio de distância definido pelo usuário, os valores de gasolina, etanol e diesel praticados pelos postos revendedores, em todo o estado.

A funcionalidade “Pesquisa Menor Preço” está presente no aplicativo “Educação Fiscal MG”, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), que já pode ser baixado, gratuitamente, nas lojas de app, disponível para os sistemas Android e iOS. Para utilizar a ferramenta, basta preencher um cadastro básico.

“Com tanto avanço nessa área digital, temos que utilizar a tecnologia a nosso favor. Essa ferramenta vai auxiliar muito os motoristas mineiros. Com os reajustes constantes dos preços dos combustíveis, é fundamental pesquisar para economizar. Cada centavo conta. Ao acessar esse aplicativo os motoristas não vão precisar mais rodar encontrar o menor preço do combustível. Essa informação estará na palma da mão”, destaca o governador Romeu Zema.

Em ação

O monitoramento dos preços é feito automaticamente, com base nas notas fiscais emitidas pelos próprios estabelecimentos. Inicialmente, a atualização dos valores ocorrerá a cada 12 horas. Em breve, será em tempo real.

“O usuário do aplicativo poderá definir o raio de distância em que pretende obter a pesquisa, variando de 1 a 20 quilômetros. Dessa forma, será disponibilizado no mapa os nomes dos postos com suas respectivas localizações e os preços praticados, dando ao motorista a possibilidade de escolher onde irá abastecer”, explica o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa.

Além da “Pesquisa Menor Preço”, o aplicativo possui a funcionalidade “Perfil de Gastos”. Nesta opção, sempre que fizer uma compra, o consumidor poderá pedir a nota fiscal com a inclusão do seu CPF. O sistema incluirá os dados no aplicativo. O objetivo é que a pessoa cadastrada no app também possa fazer um acompanhamento das suas despesas mensais. A planilha é automática e está dividida nas categorias combustíveis, drogaria, eletrônicos, material de construção, padaria, papelaria, supermercado, vestuário e outros.