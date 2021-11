Eletropostos vão ser inaugurados no aniversário de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O projeto “Poços + Inteligente”, uma parceria entre a DME, Prefeitura Municipal, PUC Minas e o IFSULDEMINAS, irá inaugurar um eletroposto de recarga rápida, localizado na FEPASA, durante a programação especial de aniversário da cidade. A partir das 14h, será realizada a primeira recarga aberta ao público no local.

Nesta mesma data, pela manhã, será inaugurado um ponto de recarga semi-rápida no Campus da PUC Minas em Poços de Caldas, em um evento de caráter científico-tecnológico exclusivo para convidados. Este será um dos três eletropostos viabilizados por meio do projeto, somando-se ao da FEPASA e a outro que estará disponível em breve na sede da DME.

Em todos os eletropostos, os habitantes e turistas de Poços de Caldas poderão recarregar seus carros elétricos de forma gratuita, durante a vigência do “Poços + Inteligente”. O projeto de mobilidade elétrica é pioneiro na região e foi um dos 30 projetos de todo o país, aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), para execução.

O ESTUDO

Através da implantação do projeto, além da aquisição do carro e bicicletas elétricas, desde o ano passado estão sendo desenvolvidos muitos trabalhos de pesquisa aplicada, como o desenvolvimento de sistemas e aplicativos, o que demonstra a importância da iniciativa para o desenvolvimento do município.

Por isso, além do estudo relacionado ao impacto na rede elétrica, bem como o rendimento do carro e bicicletas elétricas, o que incluiu a implantação de um laboratório de mobilidade elétrica de uso compartilhado entre PUC Minas e IFSULDEMINAS, entre as ações, destacam-se: desenvolvimento de protótipo de bicicletário eletrônico; aplicativos para operação de bicicletas elétricas e para a geração de rotas cicláveis; sistema de rastreamento de veículos e bicicletas elétricas com construção de cercas virtuais amplas e restritas; mecanismo para identificação de motorista via BlueTooth; análise de desempenho de algoritmos de inteligência artificial, para previsão de autonomia de veículos elétricos; entre outros.

Lembrando que os recursos investidos são provenientes da DME, tendo em vista a Lei Federal nº 9.991/2000 e a Resolução Normativa nº 754/2016 da ANEEL, que determinam que as concessionárias de serviços públicos de distribuição e geração de energia elétrica devem aplicar, anualmente, um percentual mínimo de sua Receita Operacional Líquida (ROL) em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica (P&D) estabelecidos pela ANEEL.