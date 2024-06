Incubadora Social está com inscrições abertas para 17 cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos da Incubadora Social. Para participar é preciso ser maior de 18 anos, possuir Cadastro Único e ter renda familiar de até 3 salários mínimos. Se você está dentro dos requisitos ou conhece alguém que pode fazer parte deste projeto, entre em contato pelos telefones/Whatsapp 9 9809-5955 e (35) 3715-3971.

São 17 cursos gratuitos com inscrições abertas:

– Crochê

– Bolsas e tapetes em crochê (avançado)

– Macramê

– Design artesanal

– Bordado e aquarela

– Costura criativa com técnicas básicas de patch aplique e patchwork

– Costura criativa

– Pintura em tecido

– Mosaico

– Pintura em superfícies

– Técnica de Pintura Chita

– Brinquedos educativos em tecidos

– Boneca em tecido

– Upcycling

– Biscuit

– Minicurso – Pintura em Porcelana

– Minicurso – Produtos para o Corpo e Bem-estar (produção de velas aromáticas, esfoliante, bucha vegetal, etc.).

A Incubadora Social é uma iniciativa de impacto social que promove espaços de acolhimento, capacitação e assessoria visando à inclusão produtiva, ao empreendedorismo, empoderamento, independência e autonomia pessoal e financeira do público atendido, formado por adultos a partir de 18 anos em situação de risco, vulnerabilidade econômica e/ou social.

O programa da Secretaria Municipal de Promoção Social oferece oficinas de capacitação, qualificação e formação profissional em diversas áreas e assessoria técnica para aperfeiçoamento e gestão do trabalho. O impacto desejado é a ampliação da geração de renda do público atendido pelo programa, através da comercialização de seus produtos e ou serviços.

Inscrições:

99809-5955 (Whatsapp)

35 3715-3971 (Telefone)

