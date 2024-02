Primeira reunião ordinária de 2024 acontece na terça-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A primeira reunião ordinária da Câmara de Poços em 2024 acontecerá na terça-feira (6), a partir das 15h. Conforme estabelece o artigo 90, inciso VII, da Lei Orgânica, o prefeito Sérgio Azevedo deverá comparecer e apresentar um balanço da situação do município, enfatizando as ações realizadas nas diversas Secretarias, bem como as metas da administração para este ano. A participação do chefe do Executivo será logo no início da sessão.

O presidente da Casa, vereador Douglas Dofu (União Brasil), falou sobre a expectativa do início dos trabalhos. “Na verdade, a gente sempre espera que a primeira sessão seja uma sessão mais leve, quando os Poderes Legislativo e Executivo se encontram para essa apresentação do que foi feito no ano anterior e o que está previsto para o atual. O prefeito tem um tempo para fazer a sua explanação, ressaltar a questão do planejamento, se foi cumprido o orçamento e as perspectivas daqui para frente. Teremos assuntos bem complexos a serem tratados e o que queremos é sempre o melhor para Poços de Caldas”, comentou.

Douglas Dofu citou que, como se trata de um ano eleitoral, há uma série de restrições, principalmente em relação a eventos e usos do Plenário. Por fim, afirmou que está certo de que será mais um ano de muito trabalho de fiscalização e de atuação legislativa, cumprindo as funções típicas deste Poder.

A primeira reunião será marcada, ainda, pela aprovação de Requerimentos e demais proposições. A pauta das sessões (Resenha do Expediente e Ordem do Dia) fica disponível no endereço https://pocosdecaldas.siscam.com.br/Sessoes.