Jardim São Jorge recebe nova área de lazer

A Prefeitura de Poços de Caldas por meio da secretaria de Serviços Públicos está construindo uma nova área de lazer no bairro Jardim São Jorge.

O espaço vai contar com pista de caminhada, academia ao ar livre e outros equipamentos de atividades físicas. Além de um novo paisagismo no local. O projeto do espaço já foi apresentado pela secretaria de Serviços Públicos que prevê a criação de espaços de lazer, mais áreas de circulação de pessoas, mais acessibilidade, um novo projeto de iluminação e terá mais bancos e lixeiras. Está previsto, ainda, o plantio de novas espécies, mantendo as características da cidade.

A Prefeitura tem como principal objetivo para o município a descentralização, através dos novos projetos paisagísticos, de forma com que todos os bairros tenham áreas revitalizadas, fomentando a sensação de pertencimento dos moradores poços caldenses.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Celso Donato, diversas áreas já foram entregues a população. “O trabalho continua em toda a cidade, a intenção é chegar em todas as áreas que não são utilizadas e adaptá-las para mais comodidade da comunidade. Ficamos satisfeitos em poder implantar as melhorias em mais um bairro do município com nossa equipe própria. O bairro vai ser valorizado e a área de lazer vai trazer benefícios para todos da região”.