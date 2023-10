Exposição fotográfica, missa festiva e levantamento de mastros vai marcar Dia Municipal dos Ternos de Congos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas celebra, na próxima quinta-feira, 5 de outubro – Dia de São Benedito no Brasil – o Dia Municipal dos Ternos de Congos. A data foi instituída pela Lei Nº 9.589, e sancionada pelo prefeito Sérgio Azevedo no dia 22 de maio de 2022.

O Dia Municipal dos Ternos de Congos deve ser comemorado anualmente no dia 5 de outubro, Dia de São Benedito no Brasil. A data passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos Turísticos, Culturais e Desportivos do município. De autoria do vereador Douglas Eduardo de Souza, a lei foi aprovada por unanimidade pela Câmara no dia 3 de maio de 2022, Dia de Santa Cruz, primeira grande manifestação cultural relacionada à Festa de São Benedito.

Esta é a terceira vez que o Poder Público celebra a data, sendo a segunda após a publicação da Lei. Em 2021, o Dia de São Benedito foi marcado pelo lançamento do documentário “São Benedito de Poços de Caldas: a fé e a devoção de seus Congos e Caiapós”, produzido pela Associação dos Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas, junto à Secretaria Municipal de Cultura.

A programação tem início nesta terça-feira (3), às 14h, com a abertura da exposição fotográfica “É dia de Congo!”, alusiva ao Dia Municipal dos Ternos de Congos, na Câmara Municipal de Poços de Caldas, com apresentação das Congadas. A mostra reúne 20 fotos de dez fotógrafos da cidade, que gentilmente cederam suas imagens para a exposição: Bárbara Salomão, Bruno Alves, Carolina Barbosa, Dani Alvisi, Juliano Borges, Maria Blasi, Roni Bispo, Rossmaly Borges, Sérgio Camargo e Thaty Naila.

Na quarta-feira (4), haverá exibição gratuita do documentário “Festa de São Benedito – Um século de resistência”, produção audiovisual que reúne relatos sobre a manifestação cultural realizada há mais de 100 anos em Poços de Caldas. A sessão está marcada para 19h30min, no Centro Cultural Afro-brasileiro Chico Rei. Após a exibição do documentário, será realizado um bate-papo com a professora e historiadora Maria José de Souza (Tita) e Lúcia Vera, Mestra da Cultura Popular pelo Ministério da Cultura e bandeireira do Terno de Congo de São Benedito. A exibição e circulação especial do documentário têm o patrocínio da Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria Municipal de Cultura, e realização de Juliano Silva Comunicação & Eventos e Carvalho Agência Cultural.

Na quinta-feira, 5 de outubro, Dia de São Benedito, às 19h30min, na Capela de São Benedito, acontece a celebração do Dia de São Benedito e dos Ternos de Congos, com pequeno cortejo, missa festiva e levantamento dos mastros.

Com o objetivo de reunir, preservar e valorizar as manifestações tradicionais da cultura popular relacionadas à devoção a São Benedito, Poços de Caldas conta, desde 2002, com a Associação dos Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas, que reúne os seguintes Ternos de Congos: São Benedito; Nossa Senhora do Rosário; Nossa Senhora do Carmo; Santa Efigênia; Santa Bárbara e São Gerônimo; e Nossa Senhora da Saúde, além do Grupo de Caiapós do São José.

Segundo informações da Arquidiocese de São Paulo, a identificação do povo brasileiro com São Benedito é tanta que até sua comemoração tem uma data só nossa. Embora em todo o mundo sua festa seja celebrada em 4 de abril, data de sua morte, no Brasil ela é celebrada, desde 1983, em 5 de outubro, por uma especial deferência canônica concedida à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Confira a programação:

Dia 3 de outubro – terça-feira

Abertura da exposição “É dia de Congo!” – Dia Municipal dos Ternos de Congos

Local: Câmara Municipal

Horário: 14h

Dia 4 de outubro – quarta-feira

Exibição gratuita do documentário “Festa de São Benedito – Um século de resistência” e bate-papo com Tita e Lúcia Vera

Local: Centro Cultural Afro-brasileiro Chico Rei

Horário: 19h30min

Dia 5 de outubro – quinta-feira

Missa festiva e levantamento dos mastros

Local: Capela de São Benedito

Horário: 19h30min