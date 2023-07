Corujão Cristopher Nolan no Cine Marquise Ultravisão: pré-venda aberta com lugares limitados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sessão especial será na madrugada de 21 para 22 de julho

Depois do sucesso “Corujão do Terror”, vem aí mais uma realização especial preparada com muito carinho pela equipe do Cine Marquise Ultravisão: é o Corujão Nolan. Na noite/ madrugada do dia 21 para o dia 22 de julho, sexta para sábado, será realizada a sessão especial “Corujão Nolan”, com a exibição sequencial de três filmes do consagrado diretor Cristopher Nolan.

Serão duas opções de programação. Na sala 1: Interestelar e Dunkirk. Na sala 2: A Origem e Tenet. Em ambas as salas, o Corujão termina com um filme surpresa. O evento começa a partir das 21 horas e tem previsão de terminar às 7 da manhã. É feito um intervalo entre um filme e outro e ao final, na saída, tem distribuição de lanchinho para os cinéfilos maratonistas. Além disso, haverá distribuição de marca páginas da Editora Intrínseca e sorteio de exemplares de Oppenheimer, biografia que baseou o novo filme de Cristopher Nolan que estreia 20 de julho. Vencedor do prêmio Pulitzer, o livro narra em detalhes reveladores e sem precedentes a vida de J. Robert Oppenheimer, o brilhante e carismático físico que liderou os esforços para desenvolver uma arma nuclear durante a guerra.

Garanta já seu lugar nesta experiência especial!

Os ingressos são limitados e podem ser comprados online, exclusivamente em cinemarquise.com.br ou diretamente no Marquise Ultravisão, na Rua Rio Grande do Sul, 1007. Os preços estão a partir de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a meia; e R$ 50,00 (cinquenta reais) a inteira. Classificação Indicativa 16 anos. Ah e quem compra o ingresso do Corujão paga apenas R$ 11,00 (onze reais) para assistir Barbie ou Oppenheimer. Demais, né!?

