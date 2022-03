Mais de 200 mil candidatos vão realizar prova para Polícia Penal em Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A primeira etapa do concurso para o cargo de policial penal do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) será realizada neste domingo (13/3). Serão aplicadas provas para 209.973 candidatos inscritos, que irão disputar 2.420 vagas para todas as regiões do estado.

São 351 locais de provas, sendo 18 em Brasília e os demais divididos em 16 cidades: Barbacena, Belo Horizonte, Curvelo, Divinópolis, Ipatinga, Governador Valadares, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Unaí.

O concurso será realizado em seis etapas. Neste domingo será a prova objetiva e a redação. Haverá ainda Avaliação de Aptidão Psicológica e Psicotécnica; Exames Médicos; Prova de Condicionamento Físico; Investigação Social; e Curso de Formação Técnico-Profissional.

Para a superintendente Educacional de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Roberta Corrêa Lima, a realização deste concurso significa um grande desafio. “O concurso é muito esperado e necessário, pois o último foi realizado em 2013. Será o primeiro após a alteração na Constituição Federal para o cargo de policial penal”, explica a superintendente.

É fundamental que os candidatos lembrem de imprimir o cartão de confirmação do local de prova com antecedência, para evitar sobrecarga no sistema. Vale a pena ficar ligado no relógio e chegar bem antes do fechamento dos portões.

Novo concurso

A Sejusp já recebeu autorização da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) para a realização de concurso para o cargo de agente socioeducativo. Estão sendo realizados os trâmites para a contratação da empresa executora.