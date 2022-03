A partir da próxima quinta-feira (17), rua Capitão Venâncio Vivas passará a ter mão única

A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social, comunica que a partir da próxima quinta-feira (17/03/2022), a rua Capitão Venâncio Vivas passará a ter mão única, no trecho que compreende entre a rua Rio Grande do Sul e a rua Corrêa Neto, e neste sentido especificamente (Rio Grande do Sul -> Corrêa Neto).

A mudança é uma reivindicação antiga e constante de moradores e comerciantes da região.

Vale ressaltar que os moradores da Travessa Biri, só poderão convergir à direita, assim como os moradores da rua Major Luiz Loyola.

