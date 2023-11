Cine Marquise Ultravisão: Black Friday com ingressos a 10 reais de 23 a 29 de Novembro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Combo de ingresso, pipoca e refri lata por 25 reais durante a promoção

O Cine Marquise Ultravisão entrou na onda de promoções pra ver todo mundo no cinema de rua de Poços! A partir desta quinta, 23 e até a quarta, 29, os ingressos para todas as sessões terão preço único de R$ 10,00 – DEZ REAIS. Isso mesmo! E além disso, para tornar sua experiência ainda mais completa e especial, o combo de ingresso, pipoca G e refri lata sai por R$ 25,00 – VINTE E CINCO REAIS. Demais, né!? Mas, atenção: promoção válida somente para os filmes em cartaz de 23/11 a 29/11. Futuros lançamentos com pré-venda disponível não entram nessa promoção.

Quarta do Barato e último dia do FESTIVAL VARILUX

Hoje todo mundo paga meia no Marquise Ultravisão. R$ 11,00 – ONZE REAIS ingresso 2D e R$ 13,00 – TREZE REAIS – ingresso 3D. Esta quarta também é o último dia de Cinema Francês em cartaz. Confira a programação:

QUARTA 22/11

CULPA E DESEJO

Qua. 14h00 (LEG)

O LIVRO DA DISCÓRDIA

Qua. 16h10 (LEG)

MUSA DE BONNARD

Qua. 18h15 (LEG)

O RENASCIMENTO

Qua. 20h45 (LEG)

OUTROS FILMES EM CARTAZ: JOGOS VORAZES: A CANTIGA DAS SERPENTES E DOS PÁSSAROS, AS MARVELS, TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR, FIVE NIGHTS AT FREDDY´S – O PESADELO SEM FIM, TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE.

Siga nas redes sociais: @cinemarquise.ultravisao ou acesse cinemarquise.com.br