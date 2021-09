Inscrições para cursos técnicos gratuitos se encerram hoje (02)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O período de inscrição para os cursos gratuitos do Trilhas de Futuro termina nesta quinta-feira (2/9). Os interessados em participar da iniciativa e que ainda não fizeram o cadastro devem acessar o site. Ao todo, são oferecidas 75 mil vagas. Além da formação sem custo, todos os alunos selecionados para participar receberão uma ajuda financeira para vale-transporte e alimentação.

Podem se inscrever para as vagas estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Ensino Médio, além de jovens que já concluíram essa etapa de ensino. Não há limite de idade para concorrer às formações profissionalizantes, mas é importante que o candidato conheça os critérios e a ordem de prioridade e desempate na seleção das vagas. A previsão é de que as aulas comecem em outubro.

No site, os candidatos devem fornecer informações como nome completo, data de nascimento, endereço completo, CPF do candidato, nome da mãe/pai ou responsável legal, escolaridade, entre outras. Cada estudante deve indicar três opções de cursos. Também é preciso informar o turno de preferência e a instituição.

Durante o período de inscrição, o candidato que não tiver acesso aos recursos digitais pode procurar uma escola estadual do seu município para se cadastrar. É sempre importante lembrar que serão adotadas todas as estratégias de segurança sanitária estabelecidas pela SEE/MG, em consonância com as deliberações do Comitê Extraordinário Covid-19, como uso de máscara e distanciamento social.

Trilhas de Futuro

O projeto é uma iniciativa do Governo de Minas que tem como objetivo oferecer gratuitamente aos jovens cursos técnicos de formação profissional, com perspectiva de empregabilidade, aproveitando-se da infraestrutura já existente e da expertise de instituições públicas e privadas.

São oferecidas mais de 50 opções de cursos, entre eles enfermagem, mineração, vestuário, meio ambiente, redes de computadores, mecânica, eletrônica, e outros. Os cursos serão disponibilizados por instituições credenciadas, em 110 municípios mineiros.

A definição dos municípios prioritários e das formações oferecidas foi feita a partir da escuta do setor produtivo, de estudos de empregabilidade e da demanda da rede estadual de ensino. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) promoveu um mapeamento com empresas mineiras, que responderam a um questionário e apontaram suas demandas por mão de obra. Também foi apresentado um estudo de empresas que estão se instalando no estado com possível demanda de empregabilidade.

Já a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) foi parceira em um estudo sobre qual curso tem a maior demanda de empregabilidade em determinada cidade.