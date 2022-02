Capivara invade Câmara Municipal e é capturada pelo Corpo de Bombeiros

Uma capivara foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, na tarde desta segunda-feira (31), no centro de Poços de Caldas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal tinha sido visto próximo à Praça Major Luiz Loyolla. Com a chegada dos militares, a capivara ficou agitada e fugiu em diração à Câmara Municipal.

Após ser capturado, o animal foi levado para a Cascata das Antas, onde foi devolvido ao habitat natural.

