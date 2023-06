Secretaria de Obras de Poços de Caldas recebe nova frota de veículos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A secretaria de Obras recebeu nesta terça-feira (20), 6 novos veículos zero km, 4 polos e 2 saveiros. A reposição e renovação da frota da prefeitura é uma das ações que o prefeito Sérgio Azevedo tem buscado desde o início da gestão.

“A gente vem equipando e melhorando todas as secretarias. Antes eram carros sucateados e as pessoas precisam ter material para trabalhar, ainda mais por ser uma das secretarias mais atuantes com muitas obras em andamento que precisa de estrutura para atender essa secretaria. Os veículos trarão melhores condições de trabalho aos servidores que atendem à população”, declarou o prefeito Sérgio Azevedo.

A secretaria de Obras realiza ações por toda a cidade, já recebeu anteriormente uma usina de asfalto e máquinas para trabalhar na infraestrutura. Os equipamentos contemplam o acompanhamento e estruturação das mais de 80 obras em andamento, recuperação de ginásios, escolas, PSF’s, quadras, praças, novas construções como o Centro Administrativo, Alameda Poços, CETAS – Hospital do Câncer, o maior programa de pavimentação da história de Poços, com todos os bairros sendo asfaltados. Só no ano passado foram 37 mil toneladas de asfalto e com a nova aquisição da usina, em novembro de 2022, permitindo contar com duas usinas, ampliando a capacidade própria de produção e, dessa forma, podendo atender as demandas da comunidade.

O objetivo é alcançar cada vez mais localidades, seja na aplicação de asfalto novo ou em reparos, com a equipe de tapa-buraco da Prefeitura. Estão previstos trabalhos de asfaltamento em mais de 120 ruas neste ano de 2023.

Para o secretário de Obras, José Benedito Damião, essa aquisição vem solucionar um problema antigo. “ Agradecemos a secretaria de Administração pela aquisição dos equipamentos que vai nos ajudar nos atendimentos à população, no acompanhamento das obras públicas e nas fiscalizações nas construções. Muito importante essa aquisição para a secretaria, devido à quantidade de benfeitorias que a cidade vem recebendo”.