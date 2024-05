Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta sexta e no sábado (10 e 11) o comércio de Poços vai funcionar até as 20h por conta do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (12). A data é a segunda maior do calendário para os comerciantes.

Segundo a Acia – Associação Comercial, o horário estendido não é obrigatório, cabendo aos lojistas optarem por fechar às 18h ou às 20h.