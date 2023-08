Polícia Militar realiza apreensão de menor e localiza drogas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em uma operação conjunta realizada ontem, 01, por volta das 23 horas, as equipes do Tático Móvel e Rocca da Polícia Militar efetuaram a detenção de um menor de idade e localizaram um volume considerável de substâncias ilícitas no bairro Country Clube.

Durante um patrulhamento rotineiro pela rua José Pereira Marques, uma equipe do Tático Móvel avistou o indivíduo J.L.F.A., um jovem masculino de 16 anos, já conhecido pelas autoridades policiais por suas atividades no tráfico de entorpecentes. Diante da iminente abordagem, o menor em questão tentou empreender fuga, porém, sua tentativa foi frustrada pela ação ágil dos militares que logo conseguiram detê-lo.

Após a contenção do menor, uma busca meticulosa do local foi empreendida, contando com o auxílio de um cão farejador treinado. O resultado dessa operação culminou na apreensão de 1 barra de substância semelhante ao crack, 101 pedras prontas para comercialização da mesma substância, 3 pedras não processadas do entorpecente, uma certa quantia em dinheiro e 2 facas.

O menor infrator, bem como todo o material ilícito apreendido, foi devidamente encaminhado às autoridades da Polícia Civil para os devidos trâmites legais.

ALCO – 29°BPM