Minissérie sobre infância, pré-adolescência e adolescência estreia amanhã na TV Poços

Diretores, produtores, técnicos, atores e consumidores de cultura se uniram na missão de criar profissionais e produções cada vez melhores dentro do mercado nacional, mantendo a qualidade das produções acima de qualquer outro fator. O intuito do projeto é realizar o sonho de jovens atores e tornar mais próxima a conexão deles com esse universo de maneira mais acessível economicamente. Assim surgiu a Atores Unidos, em Campinas (SP).

O primeiro projeto do grupo chama-se “Imagine A Série”, uma minissérie que trata de assuntos importantes na infância, pré-adolescência e adolescência.

Imagine conta a história de três diferentes núcleos: sexto ano do ensino fundamental, oitavo ano do ensino fundamental e segundo ano do ensino médio. No ano de 2020, no colégio Reinaldo di Sant’ana (nome do dono, diretor e professor do colégio, mais conhecido como Rei) os alunos enfrentam conflitos atuais e modernos da adolescência. A solução de tudo está na imaginação.

Toda a gravação foi feita aos finais de semana e contou com a direção geral de Bruno Stuani, com mais de 13 anos de experiência na área de Comunicação, atuando em pequenas e grandes empresas, tais como Record TV, Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e Grupo Bandeirantes de Comunicação. Experiente em teledramaturgia (12 novelas e 01 seriado infantil), programas de entretenimento, produções de eventos, comerciais, reality shows e seriados, atualmente está trabalhando em “As Aventuras de Poliana”.

O roteiro e a direção ficaram por conta de Renato Simões, formado em Rádio TV pela Universidade São Judas Tadeu. Já trabalhou na direção de diversas produções da televisão brasileira, transmitidas em grandes emissoras, como SBT e Rede Record. Em novelas como “Esmeralda”, “Os Ricos Também Choram” e “Cristal”, Renato atuou como assistente de direção. Além disso, ele também já foi diretor de cena nas novelas “Uma Rosa Com Amor”, “Corações Feridos” e “Carrossel”.

A proposta de Atores Unidos é viabilizar essa ponte entre o ator e a produção, através de patrocínios e elaboração de casting para aqueles que têm interesse. O projeto já tem mais quatro séries no papel e que serão colocadas em ação ainda este ano.

Imagine A Série estreia amanhã (06), às 15h, na TV Poços. A primeira temporada conta com dez episódios, que serão transmitidos todo sábado, pelos canais 21.1 (HD), 22 (UHF), Site e Aplicativo da emissora.