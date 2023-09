Polícia Militar realiza prisão por porte ilegal de arma de fogo em ipuiúna

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar realizou a prisão de um homem de 28 anos por porte ilegal de arma de fogo na Praça Maria Cândida Franco, em Ipuiúna, na noite de 29 de agosto.

A ação teve início após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima, informando sobre um indivíduo que estaria portando uma arma de fogo na localidade. Com base nessa informação, as autoridades rapidamente iniciaram a monitoramento das câmeras de vídeo, confirmando a presença do suspeito com a arma de fogo. Esse desenvolvimento levou os militares a agir de imediato, deslocando-se para o local mencionado.

Na Praça Maria Cândida Franco, as equipes da PM desembarcaram das viaturas e avançaram taticamente a pé para abordar o suspeito. Entretanto, o indivíduo, de alguma forma, percebeu a presença das autoridades ou recebeu algum aviso, o que o levou a tentar empreender fuga, dispensando a arma de fogo no gramado próximo ao coreto.

Os militares conseguiram alcançar e deter o suspeito. A arma de fogo apreendida foi identificada como um revólver calibre 38, encontrando-se completamente carregado, com cinco munições intactas e prontas para uso.

Nesse contexto, as autoridades realizaram a apreensão de uma arma de fogo, bem como cinco munições, e efetuaram a prisão do homem de 28 anos, que foi conduzido à delegacia para as devidas providências legais.

ALCO – 29° BPM