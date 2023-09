16° Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas | Leilão dos lotes premiados acontece nesta terça (26)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta terça-feira, dia 26 de setembro, a cidade de Poços de Caldas vive um momento especial para os amantes do café. A partir das 16h, na Urca, será realizado o leilão dos lotes premiados do 16º Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas. Esta edição do evento é marcada por um registro de inscrições, com um total de 113 participantes, evidenciando a paixão e o comprometimento dos cafeicultores locais em busca da excelência na produção de café.

O Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas é reconhecido como um dos principais eventos desse segmento na Região Vulcânica de Minas Gerais. Reunindo centenas de cafeicultores, ele destaca os melhores cafés especiais produzidos na região, celebrando a tradição cafeeira local. A décima sexta edição do concurso iniciou no mês de junho e se estendeu até setembro de 2023, proporcionando uma experiência única aos participantes e amantes do café.

O 16º Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas é uma realização conjunta da Prefeitura de Poços de Caldas através da SEDET, Sebrae, Emater e IF Sul de Minas, com o apoio fundamental dos Cafés da Região Vulcânica, Café Poços, Assodantas, Sindicato dos Produtores Rurais, Yoorin Fertilizantes, Coopama, Sicredi, Stamp sua Ideia e Bourbon Specialty Coffees. Essa parceria é essencial para que o concurso se mantenha como um evento de destaque no cenário cafeeiro brasileiro.

Este concurso é aberto a todos os cafeicultores do município que tenham lotes de café arábica produzidos em 2023 e que se enquadrem em uma das categorias: café Natural, Café Cereja Descascado, Despolpado ou Desmucilado e Café Orgânico. A diversidade de categorias permite que a riqueza da produção cafeeira de Poços de Caldas seja devidamente reconhecida e premiada.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, o evento confirma a excelência na produção de café, e também fomenta o desenvolvimento da região, atraindo atenção para a qualidade dos grãos de Poços de Caldas e promovendo o fortalecimento da cadeia produtiva do café na área.

O leilão dos lotes premiados é aguardado com grande expectativa, pois representa não apenas uma oportunidade para os produtores comercializarem seus cafés de alta qualidade, mas também uma chance para os apaixonados por café adquirirem grãos especias.

No dia 1º de outubro, acontece a premiação dos vencedores na Escola Municipal Carmélia de Castro no Souza Lima.