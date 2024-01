1º Liraa do ano é divulgado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De 15 a 19 de janeiro, os Agentes de Endemias da secretaria de Saúde percorreram 3.919 imóveis de diversos pontos da cidade, para a realização do LIRAa – Levantamento Rápido do Índice de Infestação do Mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya.

No geral o índice de infestação predial no município ficou em 3,3%, o que representa situação de alerta é médio risco para ocorrência de epidemia de dengue e outras arboviroses. Das 7 regiões pesquisadas, 1 foi classificada com baixo risco (região central), 3 com médio risco (Centro-leste, centro-sul e oeste) e 2 com alto risco (sul e leste).

Do total dos imóveis visitados, foram encontrados 143 focos positivos do mosquito Aedes aegypti em 106 imóveis. Deste total, apenas 5 focos foram encontrados em terrenos baldios, o que significa que 95,3% dos focos foram encontrados em residências.

Outro dado importante evidenciado pela pesquisa é que 45,5% dos focos são classificados como depósitos de água móveis (vasos de plantas, frascos plásticos, pingadeiras, recipientes de degelo de geladeiras, bebedouros de animais, entre outros), e 37,8% depósitos de água passíveis de remoção (pneus, lixo, sucatas, entulhos, entre outros). Ou seja, a grande maioria dos focos (83,3%) são de fácil eliminação ou remoção.

Estes resultados nos mostra que o combate ao Aedes aegypti necessita de um esforço coletivo, entre o poder público, de forma multissetorial, e a população, pois com medidas simples e rápidas no nosso dia a dia conseguimos reduzir a infestação do mosquito em nosso município. Nos próximos dias a Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental, através da equipe de Agentes de Combate às endemias, realizará diversas ações de mobilização social e educação em saúde e intensificação de visitas domiciliares nas regiões de maior risco, além dos trabalhos de rotina, como visitas em pontos estratégicos (ferros-velhos, cemitério, depósitos de sucatas, entre outros), pesquisa vetorial especial nas localidades com casos suspeitos e bloqueio de transmissão nas localidades com casos confirmados.