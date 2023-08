Handebol feminino de Poços faz história no campeonato mineiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A equipe de handebol feminino categoria juvenil de Poços de Caldas fez história ao participar pela primeira vez do Campeonato Mineiro na categoria Juvenil. A competição, realizada na cidade de Cabo Verde, entre os dias 18 e 20 de agosto, contou com a fase classificatória Zonal, envolvendo quatro equipes: Cabo Verde, Poços de Caldas, Ouro Fino e Praia Clube de Uberlândia.

A técnica Elaine Ferreira destacou a importância da participação da equipe em competições da Federação Mineira de Handebol. “Foram muitas lutas, mas conseguimos chegar até Cabo Verde e representar nossa cidade em um campeonato de tamanha expressão”, afirmou. A equipe enfrentou adversários renomados do estado e mostrou bravura, conseguindo uma vitória e duas derrotas, sendo uma delas por apenas uma bola contra a forte equipe do Praia Clube. Duas atletas também se destacaram, sendo eleitas as melhores das partidas: Emily Caixeta e Anny Fernandes.

As equipes de base, formadas por atletas de até 18 anos, participaram pela primeira vez do Campeonato Mineiro em todas as três categorias: Infantil, cadete e juvenil. A técnica da Secretaria Municipal de Esportes ressaltou que essa participação foi viabilizada pelo apoio da secretaria e de projetos como LMIE e de Patrocínio.

O projeto “Gol de Mão, Handebol Rosa” existe há 6 anos e conta com o apoio incentivador do Donato Hospital de Olhos, que sempre acreditou no poder transformador do esporte. Elaine também mencionou a parceria com o professor e técnico das equipes de base masculinas, Alexandre Franco, que neste ano colaborou com o projeto “Handebol Feminino – Base Poços de Caldas” em parceria com patrocínio. O objetivo é custear as equipes nos campeonatos, incluindo despesas como inscrições, alimentação, transporte, uniformes e material esportivo.

Nesta edição do campeonato, Poços de Caldas conquistou o 3º lugar. Elaine Ferreira encerrou destacando a importância da participação e das vivências proporcionadas às atletas. “O objetivo é criar uma memória afetiva para essas meninas, oportunizando vivências que dificilmente teriam. Elas terão boas memórias dessa época do Handebol.”

A treinadora agradeceu à Prefeitura de Poços, por meio da Secretaria de Esportes e do secretário da pasta, Fernando dos Santos, e também à Donato Hospital de Olhos, incentivadora do projeto há 6 anos. A mensagem final da técnica para suas atletas foi de agradecimento e incentivo: “Vocês foram campeãs neste quesito de superação e entrega. Ano que vem voltaremos mais fortes.”

Fonte: Mantiqueira