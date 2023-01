Matrículas na rede municipal de ensino seguem até o dia 24 de janeiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas informa que as matrículas para novas vagas e transferências já contempladas do Ensino Fundamental I e II são realizadas até o dia 24 de janeiro de 2023, mediante encaminhamento do setor de Administração Escolar, na própria escola.

As solicitações de vagas para os alunos da rede privada ou estadual que desejam uma vaga na Rede Municipal de Ensino ou para os estudantes já matriculados que queiram solicitar transferência de unidade para o ano letivo de 2023 seguem sendo feitas na Administração Escolar, na sede da Secretaria Municipal de Educação (Rua Prefeito Chagas, 464), de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h.

As matrículas dos alunos que concluíram o Jardim II da Educação Infantil e seguem para o 1º Ano do Ensino Fundamental I foram realizadas de 12 a 16 de dezembro, também nas próprias unidades escolares. As famílias foram informadas por meio de carta para a realização da matrícula na escola para qual a criança foi encaminhada.

As crianças das unidades de Educação Infantil que pediram transferência e foram contempladas já realizaram as matrículas no período de 5 a 9/12.

A chefe da Administração Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Gislene Elisa de Araújo, informa que o setor segue aberto em janeiro para novos cadastros da Educação Infantil e solicitações de transferência de alunos vindos de outras cidades ou da rede privada para o Ensino Fundamental I e II.

Para cadastro ou pedidos de transferência, o horário de atendimento é das 11h às 17h, de segunda a sexta-feira, na Administração Escolar, na Secretaria Municipal de Educação (Rua Prefeito Chagas, 464). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2356.

Documentos necessários:

• Original e cópia do documento do responsável

• Cópia do CPF do responsável

• Original e cópia da Certidão de Nascimento

• Cópia da carteira de vacinação

• Cópia do comprovante de residência

• Número do CPF da criança Número do NIS da criança (quando beneficiário do Programa)

• Declaração de transferência (quando vindo de outra unidade)

• Cartão do SUS

• Declaração de vacina emitida pelo PSF