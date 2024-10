Natal Poços de Luz abre inscrição para artesões

A Secretaria Municipal de Turismo de Poços de Caldas abriu inscrições de artesãos para exposição e comercialização de produtos artesanais nas casinhas de madeira do Natal Poços de Luz, que vai acontecer de 9 de novembro a 23 de dezembro.

Quem pode participar

Qualquer artesão pode se inscrever. Não é necessário ser cadastrado em alguma feira de artesanato do município. A secretaria vai cadastrar cinco artesãos e selecionar os trabalhos mais originais. Uma casinha de madeira será reservada para ações da Secretaria de Promoção Social, totalizando seis espaços.

Categorias

Os trabalhos devem ter temas natalinos em alguma das seguintes categorias: tecelagem, arte em retalho, bordado à mão, pintura em tecido, confecção de caixas, decupagem, bonecas. No entanto, outros artesanatos poderão ser avaliados pela comissão, que vai avaliar os trabalhos observando critérios como originalidade, caráter tradicional do artesanato, complexidade de elaboração e apresentação.

Inscrição e prazo

A inscrição é gratuita. O artesão deve inscrever-se na sede da Secretaria de Turismo (rua Dr. Francisco Faria Lobato, 416, centro). O prazo vai até o dia 18 de outubro, das 9h as 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta.

Documentos

Para inscrever-se, é necessário cópia dos seguintes documentos: RG, CPF. comprovante de residência, ficha de inscrição (em anexo no edital). Também é necessário levar uma cópica do artesanato.

Comissão julgadora

A Comissão Julgadora avaliará os trabalhos observando os seguintes critérios: originalidade, caráter tradicional do artesanato, complexidade de elaboração, apresentação (aparência, acabamento).

Resultado

O resultado da seleção dos trabalhos será divulgado a partir do dia 23 deste mês no Diário Oficial do Município. Acesse o edital completo.

