Obras de reforma no Ginásio Moleque César são iniciadas

A Prefeitura Municipal por meio da Secretária de Obras, realiza ampla reforma e modernização do Ginásio Poliesportivo Moleque César na Cascatinha.

As obras tiveram inicio na semana passada e consiste em reforma geral. Segundo o secretário de Obras, José Benedito Damião, o local vai ser totalmente revitalizado , com novas estruturas, restauração, pintura das paredes, quadra, traves, reforma dos banheiros, nova arquibancada e nova iluminação . Serão trocadas todas as redes , assim como toda parte elétrica e hidráulica.

O Ginásio Moleque César, foi construído em 1996 com uma área de 1404,00 m².

Segundo o secretário de Esportes, Fernando dos Santos, a reforma do Poliesportivo, de modo geral, é uma necessidade, e os moradores sempre pediram por melhorias no local que agora vão ter o espaço completamente revitalizado e vão poder auxiliar no cuidado com a região e mais projetos serem contemplados.

Enquanto o Ginásio Poliesportivo segue interditado para as reformas e modernizações, os treinamentos e projetos estão acontecendo em outros pontos da cidade.

A estimativa é que o local seja entregue em 6 meses .