Polícia Militar usa granada de gás lacrimogêneo para dispersar mais de mil pessoas da Rampa de Voô Livre

Aproximadamente 300 veículos e mais de mil pessoas estavam aglomeradas ao longo da Serra de São Domingos e no interior da Rampa de Voô Livre, no final da tarde de ontem (11), em Poços de Caldas.

A Polícia Militar compareceu ao local após uma denúncia anônima de que diversas pessoas estariam no local consumindo bebidas alcoólicas e drogas, além de brigas também serem registradas.

Mesmo com a chegada da PM, muitos ignoraram as ordens para que deixassem o local, sendo necessário o uso de granadas de efeito moral de gás lacrimogêneo. Somente após essa ação policial é que foi possível fazer com que as pessoas e veículos abandonassem a área.

Motos apreendidas

No local havia várias motocicletas que passaram pela barreira física de manilhas. Os proprietários das motocicletas foram abordados, sendo identificados e seus veículos fiscalizados.

Um homem de 21 anos, repentinamente montou na motocicleta XR 250 e saiu com o veículo indo na direção de um militar que deu ordem de parada, porém o autor desobedeceu e jogou a motocicleta sobre ele. O que causou lesão no militar. O policial foi até a motocicleta para retirar a chave do contato para desliga-la, mas o autor tentou fugir novamente, sendo imobilizado. Durante busca pessoal foi encontrado na mochila uma garrafa de chopp e uma bucha de maconha. Após passar pelo bafômetro o resultado acusou 0,19 mg/l.

Constatado que o autor era inabilitado e havia outras infrações de trânsito, a motocicleta foi removida ao pátio credenciado pelo serviço de guincho. O autor foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia Civil.

Outras duas motocicletas foram apreendidas no local por ser constatado irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.