Secretaria de Turismo convida artistas para compor programação de Natal

A Secretaria Municipal de Turismo publicou convite direcionado aos artistas locais, para que apresentem propostas que irão compor parte da programação artística do evento “Natal Poços de Luz”. Os interessados deverão retirar a ficha de inscrição e a lista de documentos necessários na Secretaria Municipal de Turismo, Praça Paul Harris s/n Centro Poços de Caldas ou no site oficial da Prefeitura. O período de inscrição será de 26 de outubro a 05 de novembro, de 13h às 17:30h.

O convite é dirigido a cantores solo, bandas musicais, grupos musicais, artistas de teatro/circenses e grupos teatrais/circenses. As apresentações acontecerão em vários locais do município, entre novembro/2021 a janeiro/2022, com datas previamente definidas pela Secretaria Municipal de Turismo. Uma Comissão será designada para a análise das propostas apresentadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2300.

Iluminação

As luzes do Natal já estão sendo instaladas na cidade. A inauguração acontece no próximo dia 6 de novembro, aniversário de Poços. O projeto de iluminação é de autoria do designer de interiores Evandro Limão. A decoração da área central e das regiões sul, leste e oeste, vai contar com mais de 1,2 milhão de microlâmpadas de LED. Os enfeites são construídos em mangueiras de LED, e tubos snowfall, formando estribos, gotas, cascatas e cortinas iluminadas.