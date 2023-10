Polícia Militar prende autor de receptação de veículo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em uma operação que contou com informações do Serviço de Inteligência, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu um indivíduo envolvido em um caso de receptação de veículo na cidade.

O veículo em questão, um Hyundai/HB20 de cor prata e ano 2014, havia sido roubado na cidade de São Paulo/SP e estava circulando no município de Poços de Caldas, com placas de identificação adulteradas. Recebendo a informação, as equipes da Polícia Militar prontamente iniciaram diligências para localizar o veículo.

A ação culminou na abordagem do condutor na Avenida Coronel Virgílio Silva, no bairro Bem Bastos, por volta das 12h40min. As equipes da Polícia Militar Rodoviária e Radiopatrulha do setor atuaram em conjunto para efetuar a prisão em flagrante do indivíduo.

Após uma busca detalhada e a devida identificação, ficou constatado que o veículo em posse do suspeito era de fato produto de crime e apresentava evidentes sinais de adulteração. Diante disso, o autor de 33 anos foi preso em flagrante delito pelos crimes de receptação e adulteração de veículo, sendo informado de seus direitos constitucionais.

Posteriormente, o indivíduo foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atestar sua integridade física e, em seguida, apresentado à Delegacia de Polícia Civil.

ALCO/29° BPM